里奥·费迪南德：迪巴拉身上没有为曼联踢球的矿物质

根据里奥·费迪南德的说法，保罗·迪巴拉没有为曼联踢球的“矿物质”。

阿根廷人在夏天转会老特拉福德的传闻甚嚣，但在英格兰转会窗口关闭后，他仍然是尤文图斯的一员。

托特纳姆热刺与斑马军团达成了一项将这名前锋带到伦敦北部的协议，但最终未能签下这名前巴勒莫球员。

索尔斯克亚的球队在英超联赛首周以24岁出头的平均年龄成为首发阵容中最年轻的，帮助曼联4-0大胜切尔西。

费迪南德相信索尔斯克亚错过了迪巴拉，这实际上给了曼联主帅一个帮助——让他把自己的信心放在年轻人身上。

“近年来，很多球员都拒绝加盟曼联。他们选择了其他地方，”他告诉《每日星报》：“但是我不知道当迪巴拉在尤文图斯的板凳上时，他是如何大胆地拒绝他们的邀请的。他需要开始踢足球了。也许他在想:‘我想成为冠军联赛的一员，否则我只能坐在替补席上。我宁愿那样做，也不愿在曼联踢球’。”

“嗯，我很高兴他没有来，因为他没有我想要的一个曼联球员的矿物质！”

“我想要的是这样一个人:‘曼联需要回到顶级球队，我想成为催化剂。’这就是你想要进门的那种人。

“奥莱和年轻球员在一起。詹姆斯和万-比萨卡是两个非常非常年轻、有巨大潜力的年轻球员。他们就是项目本身。万-比萨卡少了一点，因为他在英超踢球，但詹姆斯是一个很好的长期项目，因为他有那种年轻，那种能让人兴奋的节奏。如果他能在训练场上做到这一点，给他几场比赛，那么希望他能继续保持旺盛的状态。穆里尼奥没有说:‘我要走这条路。’他可能想要哈利·马奎尔，但他还是25岁。我们说的是年轻的英国球员。他收购了马蒂奇、弗雷德和一些已经成型的球员。我只是希望奥莱有时间，球队在赛季初就显示出一些迹象，他们正在朝着正确的方向前进。曼联球迷是忠诚的球迷，也是善解人意的球迷。如果他们看到一个想法正朝着俱乐部未来的正确方向发展，他们就会支持它。重要的是，他们能尽早看到这一点。”