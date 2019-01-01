里奥喊话兰帕德上任切尔西主教练：他们需要你

和德比郡教练曾一起为三狮军团效力的这位后卫相信前者很快就会回到西伦敦。

前曼联后卫费迪南德敦促兰帕德成为切尔西新任主教练。

自从上周毛里齐奥·萨里回到意大利加盟意甲冠军尤文图斯后，蓝军现在已经没有了主帅，而他们的前中场球员有望接替他的位置。

据报道，41岁的兰帕德已经告诉他现在所在的德比郡俱乐部，如果双方有正式的接触，他希望回到斯坦福桥。而费迪南德相信他的前英格兰队友是合适的人选。

“他们应该这么做！我想他会得到这个职位。”他在前切尔西前锋德罗巴的Instagram故事中说道。

”他有回复了么？我想他会的，我想他会拿到这个职位。他能得到这份工作是因为他能说。”

“弗兰克，接受这份工作吧，伙计。拿下这份工作吧，切尔西需要你。”

“他是我的朋友。他应该得到这份工作，这是他应得的。”

兰帕德可能是球队管理层的新人，但自从2018年5月在普莱德公园执教以来，给人留下了深刻的印象。

上个赛季，他带领公羊队在联赛中取得了第六名的成绩，并因此获得了参加附加赛的资格。在以1-2输给阿斯顿维拉之前，公羊队在2014年以来首次进入到附加赛。

这位前切尔西中场对斯坦福桥的成功并不陌生，他以211粒进球保持着俱乐部的历史最高进球纪录，并在多年的时间里举起了13座奖杯，包括2012年的冠军联赛。

个人而言，他还在2005年的金球奖上获得亚军，仅次于当时的巴塞罗那前锋罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)。

德比俱乐部大使，前队长迈克尔·约翰逊最近敦促蓝军在他们追求兰帕德的同时表现出更多的尊重。他告诉天空体育：“切尔西并没有直接接触,但你不能远离噪音,因此他们可能讨论的更多的是‘何时’而不是‘如果’。”

“从我们这一边，从德比这一边，我们希望切尔西也能尊重我们。”

“如果你要采取行动，就采取行动；要公开透明。”