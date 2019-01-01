里奥喊话兰帕德上任切尔西主教练：他们需要你
评论()
Getty Images
前曼联后卫费迪南德敦促兰帕德成为切尔西新任主教练。
自从上周毛里齐奥·萨里回到意大利加盟意甲冠军尤文图斯后，蓝军现在已经没有了主帅，而他们的前中场球员有望接替他的位置。
据报道，41岁的兰帕德已经告诉他现在所在的德比郡俱乐部，如果双方有正式的接触，他希望回到斯坦福桥。而费迪南德相信他的前英格兰队友是合适的人选。
“他们应该这么做！我想他会得到这个职位。”他在前切尔西前锋德罗巴的Instagram故事中说道。
”他有回复了么？我想他会的，我想他会拿到这个职位。他能得到这份工作是因为他能说。”
“弗兰克，接受这份工作吧，伙计。拿下这份工作吧，切尔西需要你。”
“他是我的朋友。他应该得到这份工作，这是他应得的。”
兰帕德可能是球队管理层的新人，但自从2018年5月在普莱德公园执教以来，给人留下了深刻的印象。
上个赛季，他带领公羊队在联赛中取得了第六名的成绩，并因此获得了参加附加赛的资格。在以1-2输给阿斯顿维拉之前，公羊队在2014年以来首次进入到附加赛。
这位前切尔西中场对斯坦福桥的成功并不陌生，他以211粒进球保持着俱乐部的历史最高进球纪录，并在多年的时间里举起了13座奖杯，包括2012年的冠军联赛。
个人而言，他还在2005年的金球奖上获得亚军，仅次于当时的巴塞罗那前锋罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)。
德比俱乐部大使，前队长迈克尔·约翰逊最近敦促蓝军在他们追求兰帕德的同时表现出更多的尊重。他告诉天空体育：“切尔西并没有直接接触,但你不能远离噪音,因此他们可能讨论的更多的是‘何时’而不是‘如果’。”
“从我们这一边，从德比这一边，我们希望切尔西也能尊重我们。”
“如果你要采取行动，就采取行动；要公开透明。”