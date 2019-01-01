里奥发表双红会动员宣言：输球决不允许

与老特拉福德的对手形成鲜明对比的是，索尔斯克亚的球队经历了30年来最糟糕的赛季开局。

费迪南德敦促曼联球员在周日对阵利物浦的比赛中“抓住机会”，他坚称“输球绝对不能接受”。

红魔在八场比赛中只赢了两场，目前在英超积分榜上排名第14位，而利物浦本赛季还没有丢掉积分。

在他的个人Facebook页面上，费迪南德发表了一份充满激情的声明，敦促他的前俱乐部在老特拉福德主场迎战领头羊时，要全力以赴。

费迪南德写道:“作为一个来到俱乐部的非本地球员，一旦你签约，你很快就会意识到这场比赛对你意味着什么——一切。”

“你不能输，你要把一切都留在球场上，你要赢得每一次个人战斗，你要让他们的球迷没有什么可喊的，你要让他们安静地穿过M62回到赛场……我可以继续！”

“但是每一个球员都应该明白曼联与利物浦比赛的重要性。”

“你会看到一些新球员，不管是英国人还是外国人，在打完一场比赛后都会睁大眼睛说:‘我不知道这有多疯狂，这座城市在比赛前变得如此疯狂。’”

费迪南德为红魔出场455次，攻入8球，他在对阵利物浦的比赛中取得的成就将被曼联球迷铭记。

这位后卫在2006年1月1-0战胜利物浦的比赛中，在伤停补时阶段打进了一球，之后又在当年晚些时候2-0战胜利物浦的比赛中又打进一球。

这位前队长在老特拉福德打进了弗格森爵士治下的最后一球，现在他敦促现在的球员让索尔斯克亚留下难忘的回忆。

“输球肯定不在选择之内，在今天，已经不再合适。曼联目前所属的位置给球员们增加了更多的压力。”

“球员们必须把这场比赛看作是一个巨大的机会，不管是作为个人还是作为一个团队，都要在这场比赛中扮演一个重要的角色，以促成一个光明的新的未来。”

“抓住机会应该是球员进入这场比赛的心态。放手去干吧。”