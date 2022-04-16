里基茨家族退出竞争 只剩三方在尝试收购切尔西

里基茨家族领导的财团曾是收购切尔西的热门竞标者之一，但现在它宣布将退出收购战。

该财团由已经拥有美国芝加哥小熊棒球队的里基茨家族领导，他们与美国亿万富翁肯-格里芬和丹-吉尔伯特合作，尝试收购切尔西，但这些计划现在已经被搁置。

该财团在周五发布的一份声明中说。"里基茨-格里芬-吉尔伯特集团经过慎重考虑，决定不提交对切尔西俱乐部的投标。”

"在最终确定的过程中，财团越来越清楚地看到，鉴于围绕俱乐部出售过程的不寻常动态，某些问题无法得到解决。”

"我们对切尔西和它的球迷非常钦佩，我们祝愿俱乐部的新老板一切顺利。"

对切尔西的最终报价必须并在周四提交给雷恩集团。

随着里基茨家族出局，现在仍有三方在竞争中。

史蒂夫-帕柳卡、马丁-布劳顿爵士和托德-波利现在正在争夺蓝军的所有权。

够力足球的切尔西跟队记者Nizaar Kinsella表示："里基茨家族的退出可能看起来像是他们屈服于部分球迷对他们的反对，但消息来源表明这不是原因。”

"事实上，他们已经通过几次会议成功地让一些到现场看比赛的球迷支持他们。”

"他们在最后时刻退出是一个很大的意外，这最主要是由于他们无法在几位富豪之间就他们的分配和投资达成协议。"