释放利好信息 埃梅里期待厄齐尔出战德比

这名枪手的中场球员有望在本赛季的北伦敦德比第一回合中首次亮相。

乌奈·埃梅里说阿森纳需要梅苏特·厄齐尔在他的最佳状态，前德国国脚准备在本赛季第一次回到球队。

今年夏天，厄齐尔在美国进行了一次充满希望的旅行，在那里他展现了自己最好的状态，之后的几周，他经历了难以置信的困难，无论是场上还是场下。

他和科拉希纳茨是上个月发生的持械抢劫案的受害者，虽然他们都毫发无伤地逃了出来，但自那以后又发生了一些事件，导致这两名球员在新赛季的第一个周末无缘球队比赛。

科拉希纳茨已经回归了球队，但是厄齐尔因为生病错过了对伯恩利的比赛，埃梅里认为他的中场组织者在上周未能出战利物浦。

但是厄齐尔在周日的北伦敦德比前已经进行了一周的训练，并被宣布可以获得出场机会。

埃莫里相信这名30岁的球员对阿森纳未来的机会至关重要。

“梅苏特·厄齐尔，我想对你说的是：我们需要他。”埃梅里说：“我们首先需要他在训练中保持稳定，每场比赛都能上场。上周他还没有准备好在利物浦打满全场。这周，他每次训练都在进步，我认为他现在的身体状况更好了。他很快就能帮助我们了。我们需要他，因为他是我们球队中与众不同的球员。我们有不同的方法来准备一场比赛，我们有不同的球员素质，不同的特点。真的，对我们来说，我们需要他随时待命，他可以帮助我们提高自己的水平。”

在谈到阿森纳与热刺的引援时，埃梅里说道：“我们签下了我们想要的球员，我们对这些球员非常满意，他们(热刺)签下了非常优秀的球员，恩东贝莱和洛塞尔索，我很了解他。

“我认为我们的能力和他们的能力非常相似。去年他们的排名比我们好，但我们现在面临的挑战是缩小(差距)，并有可能在今年变得比他们更好。周日是他们和我们（本赛季）的第一次交锋，第一场挑战。我真的很期待看到我们的球队和我们的球迷在一起，看看我们能做出怎样的反应，看看我们能对他们进行怎样的考验。”