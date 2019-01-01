释放利好信息 埃梅里期待厄齐尔出战德比
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乌奈·埃梅里说阿森纳需要梅苏特·厄齐尔在他的最佳状态，前德国国脚准备在本赛季第一次回到球队。
今年夏天，厄齐尔在美国进行了一次充满希望的旅行，在那里他展现了自己最好的状态，之后的几周，他经历了难以置信的困难，无论是场上还是场下。
他和科拉希纳茨是上个月发生的持械抢劫案的受害者，虽然他们都毫发无伤地逃了出来，但自那以后又发生了一些事件，导致这两名球员在新赛季的第一个周末无缘球队比赛。
科拉希纳茨已经回归了球队，但是厄齐尔因为生病错过了对伯恩利的比赛，埃梅里认为他的中场组织者在上周未能出战利物浦。
但是厄齐尔在周日的北伦敦德比前已经进行了一周的训练，并被宣布可以获得出场机会。
埃莫里相信这名30岁的球员对阿森纳未来的机会至关重要。
“梅苏特·厄齐尔，我想对你说的是：我们需要他。”埃梅里说：“我们首先需要他在训练中保持稳定，每场比赛都能上场。上周他还没有准备好在利物浦打满全场。这周，他每次训练都在进步，我认为他现在的身体状况更好了。他很快就能帮助我们了。我们需要他，因为他是我们球队中与众不同的球员。我们有不同的方法来准备一场比赛，我们有不同的球员素质，不同的特点。真的，对我们来说，我们需要他随时待命，他可以帮助我们提高自己的水平。”
在谈到阿森纳与热刺的引援时，埃梅里说道：“我们签下了我们想要的球员，我们对这些球员非常满意，他们(热刺)签下了非常优秀的球员，恩东贝莱和洛塞尔索，我很了解他。
“我认为我们的能力和他们的能力非常相似。去年他们的排名比我们好，但我们现在面临的挑战是缩小(差距)，并有可能在今年变得比他们更好。周日是他们和我们（本赛季）的第一次交锋，第一场挑战。我真的很期待看到我们的球队和我们的球迷在一起，看看我们能做出怎样的反应，看看我们能对他们进行怎样的考验。”