酒驾受伤赛季报销 德比郡终止了队长基奥合同

俱乐部解雇了这名后卫，他遭遇了一场车祸中受伤并导致赛季报销，俱乐部称这是一起“与酒精有关的事件”。

德比郡终止了俱乐部队长理查德·基奥的合同，原因是他卷入了一起事件并导致了另外两名德比郡球员被捕。

9月24日，基奥与德比郡球员梅森·贝内特和汤姆·劳伦斯一起遭遇了一场车祸，俱乐部称这是一起“与酒精有关的事件”。

贝内特和劳伦斯随后被控酒后驾车，而基奥则遭遇了膝盖受伤并导致赛季报销。

这名后卫已经接受了手术，预计将缺席12-14个月，并将经历漫长的康复过程。

然而，俱乐部在内部调查后解雇了这名33岁的球员。

该俱乐部在一份声明中表示：“德比郡足球俱乐部已经就理查德·基奥卷入9月24日星期二的事件完成了纪律听证会。”

“鉴于这一程序的结果，基奥先生的合同立即因重大不当行为而终止。他有权在14天内提出上诉。”

“正如我们从一开始就说过的，俱乐部不会容忍任何球员或工作人员的行为将自己、同事、公众成员置于受伤或更严重的危险之中，或使俱乐部名誉扫地。”

“在任何可能的上诉结束之前，俱乐部将不会对此事做进一步的评论。”

基奥于2012年7月从考文垂加盟德比，他的合同本来将于2020-21赛季末到期。

基奥曾是考文垂队的队长，2012年签约德比郡队后立即被任命为队长，取代了离开的杰森·沙克尔。

他总共为俱乐部出场335次入选了2014-15赛季PFA最佳阵容。

这名后卫已经为爱尔兰国家队出场26次，除了被租借到威康比、哈德斯菲尔德和切尔滕纳姆之外，他还为布里斯托尔城和卡莱尔联队出场过。

德比郡目前排在英冠第16位，上个赛季在弗兰克·兰帕德的带领下进入了季后赛，后者后来前往英超执教切尔西。

德比郡将在周六对阵米德尔斯堡，然后于下周将造访诺丁汉森林。