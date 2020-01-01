邮局呛声萨里：如果你觉得邮局不好 请亲自光临

意大利邮局回应了这位教练的评论，他认为邮政工人不像足球教练那样受到严格的审查。

尤文图斯主教练毛里齐奥·萨里暗示，邮局的工作不像他自己的工作一样受到严格的审查，意大利邮局对此迅速做出了回应。

萨里谈论了他的球队在上周末输给维罗纳后失去了意甲榜首位置后所面临的压力。

随后，萨里参加了俱乐部主席安德里亚·阿涅利和体育总监法比奥·帕拉蒂奇的晚宴，这导致了他将被解雇和前主教练马西米利亚诺·阿莱格里将回归的传言。

其他球队

他说这顿饭是提前安排好的，但这并没有阻止人们对他在尤文图斯未来的猜测。

在最近一次新闻发布会上，对于自己的工作受到审查的说法，萨里回应道：“如果我不想承受压力，我就会在邮局工作。”

意大利邮局对此并不满意，并在推特上发表了一份声明。

推文中写道：“与萨里先生所说的相反，邮局确实存在压力。它对公民、企业和公共行政机构负责。”

“意大利邮局邀请萨里先生花几分钟的宝贵时间来发现，意大利邮局是意大利最大的公司，被年轻的毕业生选为最有吸引力的合作公司之一，在2019年的股票市场上取得了最好的表现，在形象和声誉方面在全世界的意大利公司中排名第三。”

“我们正在等待他前往15000个门店之一，这样他就可以亲自看到我们的日常工作。”

尤文图斯将在周四举行的意大利杯半决赛的第一回合对阵AC米兰，并将在本月末的欧冠十六强中对阵里昂。

这对俱乐部来说是一个重要的时刻，他们将三线作战，在获得意甲八连冠后，放弃意甲冠军是不可想象和不可接受的。

如果萨里继续执教球队，邮局将毫无疑问地通过最迅速的投递发出他的税务账单并通知他缴税。