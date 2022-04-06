那些利用足球来解决心理健康问题的艺术家们

2022年是女足欧洲杯和男足世界杯的一年。本周，VICE和够力足球将合作发布来自足球世界和球迷文化的有见地、有趣的故事，将VICE读者介绍给够力足球，也将够力足球的球迷介绍给VICE。

"我们应该谈谈我们的感受"，这不是你通常在足球场上看到的那种情绪。

看台的呼喊声、旗帜和谩骂声通常与踢爆对手球迷的头有关，而不是处理感情问题。

但这是你在艺术家科尔宾-肖的作品中发现的那种情感。

他把这些话缝在一面足球旗帜上，旁边是印有"软化硬汉"和"温柔的流氓"等短语的圣乔治十字勋章。

他并不孤单；他只是当今越来越多的年轻艺术家中的一员，他们利用足球来对抗英国文化中普遍存在的有关心理健康、性行为和暴力的污名。

肖在足球世界中长大；童年时是追随他父亲脚步的球迷。

但随着年龄的增长，他意识到有些事情不太对劲，男人不谈论他们的感受，哭是不对的，暴力被接受，足球是他用来颠覆的视觉语言。

今天，大多数在艺术中使用足球的年轻艺术家的故事也是如此。

JJ-盖斯特的成长经历与肖相似，他支持一支球队并踢比赛，但意识到他从未完全融入其中。

他说道："我回过头来，意识到我对男性气质和作为一个男人的意义的大多数想法都以某种方式源自足球文化。”

"我痴迷地研究球员和球队，这样我的朋友就不会发现我是个冒牌货，进而知道我也是个同性恋者。”

"在我还没有明白我需要保护的是什么之前，唱这些歌和戴这些围巾给了我一种保护感。”

他的作品充满足球中隐藏的、暗示的、无声的性张力。他创作了著名球员激情相拥的雕塑，写有"硬气起来"字样的球网，一对漂亮的骨瓷球挂在教习的球网上。

他的Instagram账户是对现代男性足球明星的汗水和肌肉的祝词。

他说道："我最终试图劫持足球的图像和语言，迫使人们考虑他们为什么持有这样的观点。”

"如果你可以庆祝两名球员在刚打进制胜球时接吻，那么你至少可以容忍两个男人在回家的路上牵手。"

特雷基-麦克雷奥德是一位苏格兰艺术家，他也是在足球的包围中长大的，但他从来没有感觉到自己真正融入其中。

他在他的球衣作品中完美地表达了这种情感：一件红色的球衣，后面写着"大女孩的裙子"，一件蓝色的球衣，上面写着"拉起衬衫"。

他们是明显的、直接的艺术作品，旨在"重新获得那些被用来去男性化和贬低男性的词语，特别是在异质环境中。"

另一件作品是凯尔特人和格拉斯哥流浪者的球衣，它们分别指向对方，并写道"我和蠢货在一起"。

这件作品是关于"在两支相互冲突的球队之间，处于朦胧的中间地带，对其中任何一支球队都不感兴趣。"

聪明的是，这件作品的名称是"这件艺术品刚刚解决了宗派主义吗？俏皮、激进、愚蠢，但同时也无比严肃。

爱丽丝-梅-威廉姆斯——她从小就支持利物浦——在对待足球方面也有类似的颠覆性。

为了2019年在科学画廊举办的关于焦虑的展览，威廉姆斯用"与你同在 "和"如果你需要"这样的短语创作了画作——球员们在比赛的热潮中在球场上对彼此说的那种话，这些话为彼此提供了支持，但他们从未真正意识到这些话到底有多亲切。

她说道："我总是尝试让我的作品表达一些主流之外的东西，但以温和的方式，而不是对抗性的方式。"

"有时你必须学会融入其中，这样你才能真正站出来，大声反对你所描绘的压迫性环境。你必须让你的观众产生安全感，然后才能介绍他们可能认为具有挑战性或违背他们情感的话题。"

在大多数情况下，这些艺术家觉得他们在成长过程中不一定适合足球文化——他们的性别、性取向或兴趣使他们成为永久的局外人，这就是为什么他们在艺术中使用足球。谢菲尔德的画家康纳-罗杰斯则是全身心投入。

他在一个迷恋谢菲尔德联队的家庭中长大——他的祖父是刀锋战士布莱恩，一个因在BBC谢菲尔德电台上咆哮而闻名的大人物——而且他在年轻时也踢过很高水平的足球。

他说道："从我出生的那天起，足球就一直对我有影响，我在我的艺术中使用它是因为它的文化意义，它有大量的可能性被用作解释我们周围世界的工具。”

"它的作用是成为翻译我个人生活经验的方法，同时探索与我们社区、行为、历史、民俗、我们的归属感甚至足球的社会语言的更广泛的联系。"

罗杰斯的作品是由令人惊叹的超精细、照片般逼真的绘画组成的，而他的画布都是不同寻常的材料，包括一系列在废弃的投注单上的情绪激动的足球主帅的肖像，Ladbrokes的标志被破坏，变成了"LAD R U OK？”

他艺术中的人物往往充满了失败的悲伤，降级的心痛，或者胜利的喜悦。

"我正在使用足球作为社会评论的一种形式，其文化的语言可以被利用来暴露我们为什么会成为现在的自己。”

"它揭示了身份和故事，提高了我们对我们共同的联系和脱节的理解，我想以真诚和开放的态度轻蔑地重新解决陈规陋习。"

值得承认的是，以这种特定方式处理足球问题的艺术家，大部分是白人和男性。这主要是因为这些艺术家是在白人占多数的工人阶级地区和文化中成长起来的，他们的想法也是如此。

有大量惊人的、迷人的非白人艺术家在他们的作品中使用足球元素，但这些艺术家之间有一个特定的联系。在这里介绍的所有作品中，足球都被用来解决更广泛的社会中的一些大理念；一个传达批判性思维的工具。但它也可以作为一个钩子，引起球迷对艺术的兴趣。

"我正尝试利用足球与更多的观众产生联系，把艺术介绍给球迷，也把球迷引向艺术。我讨厌那些通过晦涩难懂的意义，或者通过要求一定程度的预先知识或经验来‘理解’作品，从而将人们排除在外的当代艺术，"爱丽丝-梅-威廉姆斯说道。

这一点很重要，因为通过将人们与足球联系起来，你可以更容易地将你的想法传播出去，而这些艺术家都有很多想法想要传达。

JJ-盖斯特表示："足球比赛结果与家暴、种族暴力、反同暴力等问题之间的联系，使我们更有必要挑战足球影响和构建男性身份的方式，以及男性如何处理情感。”

这些艺术家利用足球来做一些特别的事情——让我们谈论自己的感受。