那不勒斯铁卫惨遭种族歧主义攻击 安帅怒不可遏要讨说法

安切洛蒂在输给国米后，愤怒地抨击了在国米主场出现的种族主义言论。

根据意大利媒体Football-Italia的消息，安切洛蒂在输给国米之后，愤怒地表示意大利足坛出现种族歧视行为是不能原谅的。

安切洛蒂的那不勒斯昨天在同国米的比赛中，遭到了梅阿查数万球迷的种族歧视言论攻击，安切洛蒂在赛后专门提到了这一点。

这为意大利名帅说：“这对意大利足球来说绝对是耻辱，我们三番五次地要求足协对此种族歧视采取行动，而且今天我们三次要求暂停比赛，库利巴利今天始终遭遇种族攻击，这让他非常烦躁，通常他是很冷静的，但整场比赛他都被骂猴子。下一次，如果再有这样的情况，我们会将主动权掌握在自己手中，我们会离开赛场！”

安切洛蒂认为，如果种族歧视行为发生，就应该发出警告，如果还不能停止，那么久应该中止比赛，起码裁判应该暂停比赛。

谈到这场比赛时，安切洛蒂说：“我们很长时间只能10打11，某些事情决定了比赛的结果，我们下半场其实做得很好，并循序渐进地推进，我们甚至有机会赢下来。”

因西涅最后时刻也因为和凯塔的争吵被红牌罚下，安切洛蒂说：“因西涅很努力，他在防守端也很努力地防守，在昨天那样一个火热的情况下，情绪是会被影响的，我们需要冷静下来，客观分析事情。”

最后，安切洛蒂也承认：“上半场比赛我们表现得不好，但在下半场我们还是占据了绝对的主导。”