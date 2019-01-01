那不勒斯欲签下利物浦边后卫克莱因

租借伯恩茅斯的红军边后卫吸引了意甲球队的兴趣，他今年夏天很有可能会离开安菲尔德

Goal了解到，那不勒斯已经采取行动从利物浦签下纳撒尼尔·克莱恩。

那不勒斯今年夏天转会市场上寻求新的右后卫，并已经与红军的这名英格兰球员接触。

利物浦给克莱因标价1500万英镑（1900万美元），并收到了西汉姆联和伯恩茅斯的兴趣，克莱因本赛季后半赛季正是在伯恩茅斯租借。



那不勒斯也与热刺的特里皮尔传出绯闻。然而，克莱因在安菲尔德合同只剩下最后一年，使得这位28岁的选手成为更便宜的选择。而特里皮尔可能会需要超过2500万英镑（3200万美元）。

克莱因于2015年夏天从南安普顿加盟利物浦，此后出场103次。

然而，在过去的两个赛季中，他的出场仅有10次。背部受伤严重破坏了他的2017-18赛季。阿诺德随后的出现，让克莱恩不得不在1月份被租借到伯恩茅斯。可以看出他对出战一线队的渴望。

他为樱桃出场15次，他们很有希望永久签下他。

但现在，樱桃将面临来自意大利的竞争。

克莱因将会成为今年夏天离开利物浦的球员之一，克洛普似乎要整改他的阵容。

年轻的拉法·卡马乔可能是另一个要离开的人，他已经告知俱乐部不会续约。

这位葡萄牙U20小将跟克莱因的情况相同，他们的合约都只剩下一年。狼队、莱比锡和葡萄牙体育等球队都在关注他。利物浦为他标价1000万英镑（合1300万美元）。

丹尼尔·斯图里奇和阿尔贝托·莫雷诺都将在他们的合同到期之际离开。上赛季在外租借的Marko Grujic，Taiwo Awoniyi，Ryan Kent，Harry Wilson和Sheyi Ojo也都被询价。

与此同时，英冠球队赫尔热切希望租借本·伍德伯恩（Ben Woodburn）一个赛季。这位威尔士小将上赛季在谢菲尔德联队度过了不愉快的一年。但是红军高层都认为他需要一线队的经验，并相信下赛季他会在英冠表现得更好。