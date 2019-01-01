邓加力撑内马尔：他必须在感到快乐的球队踢球

前巴西主帅敦促他的同胞在他的比赛中找到快乐，越来越多的谣言说他可能会回到巴塞罗那。

巴西前主教练邓加表示，内马尔需要在巴塞罗那和巴黎圣日耳曼之间做出选择，并且把健康放在首位而不是荷包的丰厚。

巴黎圣日耳曼两年前以2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.5亿美元)的天价与内马尔签约，创下了一项世界纪录，但这位前锋现在想重返巴萨，尽管有可能不得不做出减薪让步。

这名27岁球员的部分动机似乎是想和他的密友梅西和苏亚雷斯重聚，组成了一支可怕的锋线。

邓加比大多数人都更了解内马尔，他在2014年把巴西队长的位置交给了内马尔，他认为舒适的环境应该是他的首要任务。

邓加说：“重要的是，他要选择他觉得快乐的地方，他喜欢踢球的地方。”

“人们不明白巴西球员和欧洲球员有什么不同。”

“我们喜欢玩，喜欢拥有乐趣，否则我们会变得紧张、悲伤……我希望下个赛季他能给我们带来很多快乐，并展示他的全部潜力。这取决于他本人。”

“他有很多能力和技术。他做了一个球员需要做的一切，也成熟了很多。他造成了很多的犯规，他更喜欢得分，而不仅仅是过人。”

“我认为他现在的时机很好。”

邓加是在1994年巴西赢得世界杯25周年纪念活动上说这番话的。

前拉科鲁尼亚前锋贝贝托是这支球队备受赞誉的成员之一，他非常了解为俱乐部和国家队进球所带来的压力。

这位打入六粒世界杯进球的射手向他的同胞建议，在巴西队时更重要的是要达到自己的水平。

贝贝托说：“我衷心希望内马尔能把他的脑子放在合适的地方。”

“内马尔不知道自己的名气究竟有多大。他必须成为一个榜样。我们必须去谈论内马尔能够进球，能够帮助巴西队。”

“我非常支持他，因为他是一个伟大的球员，世界上任何一支球队都有他的位置。”