避谈转会传闻 莱斯特城铁卫只关心英格兰

哈利·马奎尔表示他的注意力集中在英格兰，尽管他和两家曼彻斯特俱乐部都有很大的联系。

三狮军团的中卫哈利·马奎尔受到曼城和曼联的密切关注，但他只关注即将到来的欧洲国家联赛。

马奎尔在英格兰圣乔治公园的训练营中说：“当我和英格兰一起出征时，我不会去想任何与俱乐部足球有关的事情。一旦我戴上这个队徽，我唯一关注的就是英格兰。我完全专注于接下来的两场比赛。”

英格兰队将在葡萄牙举行的欧洲国家联赛半决赛中迎战荷兰队。英格兰最近一次捧起冠军奖杯是在1997年的四国邀请赛上，这位26岁的球员渴望结束英格兰多年的冠军荒。

马奎尔说：“我们已经很久没有拿到冠军了。我们想成为冠军。我们队中有很多冠军，特别是曼城的小伙子们。”

有些人质疑这项赛事的重要性，但这位出生于谢菲尔德的后卫一点也没有。

他说：“欧国联真的很重要。我想你已经看到了竞争有多么激烈。我们最近还没有真正打败过高排名的球队，所以能够从拥有克罗地亚和西班牙的小组晋级对我们来说是一个了不起的成就。我们期待着一个美好的夏天。”

英格兰正在等待来自利物浦、热刺和切尔西的球员的到来，这三支球队都进入了欧战决赛。

马奎尔说：“这并不难。但带着10名外场球员来到训练营，感觉很奇怪。我们做了很多小范围、高强度的工作。我们要确保我们是健康的，然后我们会有战术上的合作。在球场上进行一对一的交谈和训练感觉很好。”