避祸就福 切尔西名宿：我差点开车撞死阿布

这位蓝军的坚定支持者谈到了一件事，这件事几乎夺去了这位俄罗斯商人的生命。

切尔西传奇帕特·内文透露，他在苏格兰度假时差点杀了俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇。

这名苏格兰边锋当时正在回国的路上，他在阿伦岛附近开车，在转弯时差点撞到一个骑自行车的人。

内文震惊地发现，那个差点被他从自行车上撞下来的人正是那位著名的切尔西老板——他至今还没有意识到他差点死在一个前蓝军球员手里。

“大约三年前，我在阿伦度假，我开车去阿伦北部。”内文在BBC苏格兰广播电台说。“每次你去那里度假，你都要开车环岛一周。

“在罗克兰扎之前，我在山顶拐弯，差点撞到一个骑自行车的人。我在最后一刻停了下来，我本来差点杀了那家伙。那是罗曼·阿布拉莫维奇。

“如果我杀了阿布拉莫维奇，那将会是一个怎样的故事。我只会怀念他。”

“他的游艇在海岸边，他骑着自行车。他到今天还不知道是我干的。”

1983年至1988年效力于切尔西的前苏格兰国脚内文谈到了他与阿布拉莫维奇的友好关系。

他透露，2003年成为切尔西老板的阿布拉莫维奇是个“害羞”的人，除非有人主动接近他，否则他一般不会与人交流。

“我见过他好几次了。他非常害羞，非常害羞。”

“大约两年前，我在伦敦的DJing。我当时坐在斯坦福桥后面的一个体育场所，他引起了我的注意。”

“人们来找他，但他从不走过去，这有点像皇室成员。但我当时正坐着和一个小男孩聊天，他是一个DJ，一个邋遢的非主流小男孩，然后罗曼开始跟在他后面朝我走来。我说了声‘嗨’，跟他握了握手，这孩子吓了一大跳。他几乎吓得魂不附体。”