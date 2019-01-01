避免重蹈覆辙 科瓦奇：贝利与拜仁传闻并非真事

德甲豪门继续与这名21岁的边锋联系在一起，但主教练坚称双方还没有达成任何协议。

有报道称拜仁慕尼黑已经同意从勒沃库森签下利昂·贝利，但德甲冠军教练尼科·科瓦奇认为这不是真的。

最近几个月拜仁已经多次与这位21岁的边锋联系在一起，而在周末与他的经纪人进行会谈后，有消息声称他们已经就个人条款与俱乐部达成一致。

但科瓦奇觉得有必要对即将到来的转会保持沉默，他坚称最新的传闻是谣言。

“我不负责转会，但我必须就此说些什么。”他在奥迪杯决赛输给热刺后对记者说。

“我觉得非常奇怪的是，你能脱口而出一些东西，却什么也没发生。你可以说点什么，但那不是真的。”

“如果你要传达这样的东西，必须有不可否认的证据。否则你就不能把它当作新闻来传播。”

“我想请你核实一下。这不是真的，没有得到证实。这是错误的。”

贝利于2017年从根克加盟勒沃库森，在83场比赛中打入17球，并于去年8月与俱乐部签订了一份新合同。

据报道，这位牙买加国脚并不是拜仁在目前的转会窗口中唯一想签约的边锋。

这家慕尼黑俱乐部的主席乌利·赫内斯和首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格公开表示，他们希望把勒罗伊·萨内带回德国，尽管曼城试图将他与俱乐部续约。

科瓦奇最近表示，他“非常有信心”在这个夏天签下撒贝，尽管鲁梅尼格指责教练过于热心，并表示说：“我不喜欢他说的话。

“萨内(在曼城)还有一份合同。在这一点上，无论是乐观还是悲观的言论都没有任何帮助。”

科瓦奇随后收回了自己的言论，承认自己之前的言论有些过火。

“我们(拜仁和他)谈过这件事，”他说。“也许我在那次面试中太无礼了。我和佩普谈过，并为此道歉。

“我也想向俱乐部道歉。以后遇到这样的事情，我一定要克制自己。”