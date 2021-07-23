避免疫情反复 新赛季所有英超球员需要接种两针疫苗

英超联赛希望确保赛事的所有参与者都加入英国的疫苗接种计划。

据够力足球了解，由于担心新冠病毒可能会扰乱下赛季的足球比赛，英超联赛的球员和工作人员将需要接种新冠疫苗。

这是英国政府防疫大计划的一部分，从10月1日起，所有参加足球比赛的人都需要出示通行证，球员则需要接种两剂疫苗。

根据本周早些时候发布的上述指导，英超正在积极鼓励俱乐部立即给员工接种疫苗，以避免进一步的混乱。

自2020年6月以来，英格兰顶级联赛强制球员每周接受两次核酸检测，以确保比赛能够继续进行。

然而，这已经不够了，球员和工作人员很快就需要接种疫苗。

英超之前采取的措施取得了一定成效，只有几场比赛需要被推迟。然而，英国本周出现超过4.6万例新冠病毒病例，足球界有了新的担忧。

阿森纳的季前拉练已经被取消了，而切尔西和曼城在最近几周也出现了类似的情况。

事实上，人们更担心的是，在参加了今年夏天的国际大赛后，从假期归来的球员是否得自我隔离。

下个赛季，球场将再次满座开放，但从10月1日开始，每个人都必须打完这两针疫苗。

许多俱乐部正在使用季前赛来测试他们的防疫系统，以应对新的安排，英格兰的球场将自2020年3月以来首次满座。

利物浦计划在安菲尔德进行两场友谊赛，对手是毕尔巴鄂竞技和奥萨苏纳，上座率为75%，而切尔西、热刺和阿森纳的心灵系列友谊赛也将以类似的方式进行。

此外，多个英超球场被用作免预约接种中心，鼓励全国各地的人们一有资格就立即接种疫苗。第一次接种疫苗的人被告知需要在八周后在英国进行第二针接种。

这些疫苗已经在斯坦福桥球场、托特纳姆热刺球场、莱斯特城的王权球场和狼队的莫利纽克斯等球场供应。

一些英超球员和主帅公开发布了他们接种疫苗的照片，这一活动被称为#我们是一支球队#，由英超联赛领导。