避免比较 瓜帅：席尔瓦是传奇 福登才刚刚开始

这位蓝月亮主帅很看重这名从青训学院毕业的球员，但他也承认要赶上世界杯冠军的成就还有很长的路要走。

菲尔·福登仍然被与大卫·席尔瓦相提并论，但是曼城主帅瓜迪奥拉希望避免把一个有前途的青年和赢得世界杯的“传奇人物”相提并论。

蓝月亮对他们著名的青训产物有很高的期望。

通往一线队的道路已经为福登扫清，他被认为是西班牙中场大事的自然继承者。

他的潜力在周六足总杯4-1战胜维尔港的比赛中再次得到了充分的发挥，这位19岁的球员打进一球，帮助球队在第三轮取得了令人信服的胜利。

随着席尔瓦将在本赛季结束后离开阿提哈德球场，福登有望成为他渴望的英超卫冕冠军中的常规军。

然而，瓜迪奥拉对于是否给一个刚刚起步的球员施加太多压力还很谨慎。

他在接受记者采访时谈到了福登接替席尔瓦的位置:“如果菲尔能继承大卫的事业，那就不会太糟糕。”

“对于菲尔来说，最好不要和某个传奇或者一个像大卫这样不可思议的球员相提并论。”

”但在每一场比赛中，他的影响力正在增长，他在高水平的比赛中踢球。大卫赢得了联赛冠军，还跟随他的国家队赢得了世界杯，踢了无数场比赛，送上了无数次的助攻，但就菲尔的年龄来说，他的未来是非常乐观的。”

泰勒·哈伍德-贝利斯是曼城在对阵维尔港的比赛中出现的另一位新秀，17岁的他击败了18岁的埃里克·加西亚获得了出场机会。

这一决定是由于加西亚在最近的英超联赛中扮演了重要的角色，他可能会在周二对阵劲敌曼联的联赛杯半决赛第一回合比赛中再次被召唤。

瓜迪奥拉补充道:“在两到三场比赛之前，他打了45分钟，90分钟和90分钟。再踢一场就太多了。”

“我没有考虑周二的比赛。当然，在这项赛事中，每个人的发挥都很重要。”

“我们将开始考虑我们想要的比赛方式，以及我认为在老特拉福德为联赛杯半决赛第一回合比赛效力的最佳球员。”