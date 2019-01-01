避免圣诞再翻车 瓜帅不准曼城球员参加圣诞派对

瓜迪奥拉希望在节日期间不要出现类似上赛季那样的结果。

曼城球员将被迫错过俱乐部的圣诞派对，以确保他们在繁忙的节日期间处于最佳状态。

瓜迪奥拉对他的球队在去年的庆祝活动后不久的表现并不满意，他认为这可能影响了一队的表现。

而够力足球已经得知，在周日客场对阵阿森纳之前，周四晚上在曼彻斯特市中心举行的派对将禁止瓜迪奥拉的一线队球员参加。

近年来，英超联赛的冠军们已经开始了一项传统，每年都会为俱乐部的400多名员工举办圣诞派对，其中包括一线队球员、教练组人员和高管。

但是上个赛季的狂欢在2-3输给水晶宫之前就开始了，瓜迪奥拉担心通宵派对是导致主场失利的原因之一。

四天后，曼城也在莱斯特城输掉了比赛，他们在冠军争夺战中进一步落后于利物浦，但他们最终取得了冠军。

但是在曼城落后利物浦14分的情况下，瓜迪奥拉试图在这个圣诞节避免类似的下滑。

在12个月前的活动中，球员与俱乐部员工一起参加，但一队的一些球员在Chinawhite夜总会的活动一直持续到凌晨。

在瓜迪奥拉的全力配合下写成的《佩普的曼城——一支超级球队的形成》一书中提到，所有的球员第二天都参加了训练，但曼城主帅认为当晚的活动是他们主场意外失利的原因之一。

12月和1月对瓜迪奥拉的球队来说是一个繁忙的时期，他们在短短5周内就踢了11场比赛，体育科学人员对任何潜在的危险都很警惕。

周日，曼城球员们确实参加了一场以盖茨比为主题的奢华派对，以庆祝拉希姆·斯特林25岁生日。