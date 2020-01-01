遭15家豪门求购的塞尔维亚C罗 他是谁？

17岁的他被拿来与C罗作比较，并拥有包括利物浦、皇马、曼联和尤文在内的一众追逐者。

在足球转会的世界里，香饽饽随处可见。自从小报开始报道一个又一个的传闻后，某些球员就会发现自己被不少俱乐部求购。

如果有关新星菲利普-斯特凡诺维奇的报道是真实可信的，那欧洲足坛将掀起一股新的波浪。

据说有多达15家欧洲顶级俱乐部考虑引进这位年仅17岁的边锋，其中包括曼联、利物浦、皇马、拜仁、切尔西、尤文图斯、曼城、国际米兰、AC米兰以及多特蒙德。

其他球队

贝尔格莱德游击队主帅萨沃-米洛舍维奇4月份接受采访时谈到了自己阵中的这位球员，“有份求购斯特凡诺维奇的邀约已经有半年了，价值大概是1000万欧元多一些。”

"现在交易将更加复杂，但如果能恢复到疫情前的进展，他能在表现出秋天时的状态，那么我相信价格谈判也会恢复。"

米洛舍维奇不必担心这位年轻新星能否证明自己的身价。斯特凡诺维奇在6月初塞尔维亚超级联赛和塞尔维亚杯恢复后，收官阶段7场比赛打入4球。他离开贝尔格莱德前往其他球队效力，看上去只是时间问题。

斯特凡诺维奇能够以良好状态完成本赛季实属不易，2019/20赛季他出场35次贡献9粒进球、3次助攻。此前，斯特凡诺维奇只在成年队比赛中出场过4次。

斯特凡诺维奇在家乡俱乐部完成了足球启蒙，9岁时加入游击队俱乐部。过去10年，斯特凡诺维奇一直在俱乐部各个年龄段的球队中摸爬滚打，他开始成名是在2015年12岁时。

游击队U13对红星U13时，斯特凡诺维奇梅开二度，成为许多球迷关注的焦点，这场比赛也登上了当地报纸的头条。

14岁之前，斯特凡诺维奇都住在自己家乡，每周比赛前都需要来回380英里前往贝尔格莱德。后来，他选择搬家到贝尔格莱德居住，16岁生日刚过，他便获得了进入一线队训练的机会。

训练中的表现绝对为他的首秀奠定了基础，2018年12月斯特凡诺维奇获得了成年队出场机会。赛后他回忆道：“我无法形容我游击队首秀的激动心情，我一直梦想着这一天。我从青训营中成长起来之后，我就知道会有这么一天。”

“老实说，我上场之前一点也不紧张，但我很后悔没能抓住机会打进一球。不管怎么说，我实在是太高兴了。”

2018/19赛季，斯特凡诺维奇又获得了三次出场机会，赛季结束后他被正式调入一线队阵容。由于场上边锋兼中锋的位置，他在塞尔维亚经常被看做C罗的接班人。不过，这位小将心里却有着另一位偶像。

“C罗不是我最喜欢的球员，但在训练和进球方面他绝对值得我学习。我不太喜欢夸自己，但我比较喜欢带球过人。带球可能是我在足球场上最强的能力，C罗很伟大，但他不善于带球。”

“罗纳尔迪尼奥则非常特殊，也非常神奇。当然，梅西和内马尔也很优秀，但小罗有过人之处。他的控球能力非常出众，可以做到其他人做不出甚至想不到的动作。”

对于爱徒的这种特质，米洛舍维奇非常欣赏。

米洛舍维奇在评价斯特凡诺维奇的表现时指出，“我祝贺他的第一粒进球，很了不起，但仅此而已。我把他看成是一名普通的游击队球员。我相信很快欧洲都会知道他的名字，进球会成为常态。”

6月24日，斯特凡诺维奇为游击队在塞尔维亚杯赛决赛中打入一球。如果这场比赛是他的告别演出，那么他的下一站一定是欧洲顶级俱乐部。17岁便拥有如此表现的斯特凡诺维奇肯定会让米洛舍维奇口中的1000万欧元转会费变得物超所值。

塞尔维亚C罗的下一站将是哪家俱乐部，我们拭目以待。