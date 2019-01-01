遭遇英超史上最大惨败 萨里向切尔西球迷道歉

在客场惨败曼城后，切尔西主教练萨里向球迷道歉。

切尔西在阿提哈德球场被曼城6-0狂扫后，遭遇了英超历史上最惨痛的失败。

塞尔吉奥·阿圭罗的帽子戏法，拉希姆·斯特林的梅开二度和京多安的进球也使得蓝军在客场连续第三次失利，蓝军也因此跌出前四。

比赛结束时，主教练萨里绕过了曼城主教练瓜迪奥拉，两人本应握手。

萨里赛后表示歉意，但这并不是针对西班牙人的，而是针对切尔西球迷的，因为比分差距让人感到羞辱。

意大利人说:“我已经尽力了，我正在努力让球员们做到最好，但是现在我只能说抱歉，因为在最近的三场客场比赛中我们踢得非常糟糕。”

“很难描述我们的表现。这也很难理解，因为在这一周我真的很高兴和球队在一起。”

“昨天的会议和今天的热身让我感觉很好。”

“我们开局不错，但我们在第四分钟愚蠢地丢了第一个球，然后一切都变得非常困难，因为我们必须坚持比赛，但我们没能做到这一点。”

“我们的反应不是很好。在第一个进球后的20分钟里，我们对着很棒的对手犯了很多错误。”

“我很惊讶，因为赛季初我们客场的表现比主场好。我不知道发生了什么事，但现在我们有麻烦了。”

“在过去的三、四场比赛中，我们遇到了麻烦，我们没有在一开始作出反应，所以我们需要理解。”

这个结果增加了蓝军主帅的压力，当被问及这将如何影响他在斯坦福桥的未来时，萨里承认他不知道。

他补充道:“我不知道。你问的不是我的工作。我担心我们的表现，你得问问俱乐部。”