遭遇热刺球迷嘘声 吕迪格回应：种族歧视赢了

蓝军后卫承认，在周六再次被嘲笑之后，这让作为他在12月的言论的回应让他很沮丧。

切尔西后卫安东尼奥·吕迪格在周六蓝军2-1战胜托特纳姆的比赛中遭到嘘声，他声称“种族歧视又获胜了”。

这名德国国脚声称，去年12月两家俱乐部在托特纳姆热刺球场遭遇时，他遭到了种族歧视，意味着英超的反歧视协议首次被采用。

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热刺随后对这一指控进行了调查，同时伦敦警察厅也进行了类似的调查，但没有发现支持这名26岁年轻人所指控的证据。

托特纳姆的一份声明称：“警方今天通知我们，经过一番审查和调查，他们已经停止了这一犯罪报告，因为他们找不到支持种族歧视指控的证据。”

“我们完全支持安东尼奥·吕迪格所采取的行动，但是没有证据来证实或反驳这一指控，因此我们和警方都无法采取进一步行动。”

尽管如此，吕迪格在周末的比赛中还是被热刺的部分球迷盯上了。

“种族歧视又赢了。”这位前斯图加特后卫对天空体育宣称。

“这表明这些人赢了，因为他们可以回到体育场。他们不会受到惩罚，到头来我才是那个魔鬼。”

“这不是说我放弃或不再提高我的声音。我会一直提高我的声音，但在这方面我是孤独的。”

虽然人们的注意力通常集中在其他国家与种族歧视的斗争上，本赛季在保加利亚和意大利举行了备受瞩目的活动，但吕迪格说，这个问题其实更加普遍。

“每个人都应该看看自己的情况，因为当我在意大利受到种族歧视的侮辱时，我总是听到说：‘在意大利这很正常。每个人在家都应该先从自己开始，然后再谈论别人。没有一个国家能控制一切。”

“支持是有的，但言行并不一致。在一天结束的时候，任何人都可以说‘对不起！’但只有和我命运相同的人才能理解。”

“我可以在Instagram或Twitter上发帖子，但那样做有什么用？在一天结束的时候，你还是孤独的。”