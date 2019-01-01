遭遇平局仍榜首 巴萨主帅：我们不紧张

西甲领头羊巴塞罗那客场挑战毕尔巴鄂竞技，被对手0比0顽强逼平。尽管仅带回1分，但红蓝军团仍然领跑积分榜，主帅巴尔韦德表示，球队并不会对平局太担心，等赛季结束时才能知道谁是冠军。

北京时间2月11日，今天凌晨结束的西甲第23轮中，西甲领头羊巴塞罗那客场挑战毕尔巴鄂竞技，尽管苏亚雷斯一度挑射击中门框，但球队凭借特尔施特根的出色发挥才力保大门不失，最终巴萨在客场被毕尔巴鄂竞技0比0逼平，无奈带回1分。

此役过后，巴萨以15胜6平2负积51分的成绩仍然位列榜首，因此主帅巴尔韦德并不会为球队的这场平局感到格外担心。

“上一轮赛后我们是第一名，现在我们还是，下一周，无论发生什么，巴萨也还是第一名，赛季还很长，我们需要看谁会走到最后，”巴尔韦德在赛后表示。

皇马近期联赛势头强劲，在本轮马德里德比中击败马竞后，已经反超对手攀升至积分榜第二名，他们和巴萨也仅有6分的差距。

巴尔韦德谈到球队的表现时说：“我们在进攻上思路有些不清晰，即使是围攻对手也没有创造出很好的机会。”

“我们本来希望能够在节奏上更胜一筹，但是事实上我们被对手的高压限制住了，但是我们还是很好地攻到了禁区附近，下半场我觉得我们踢得更好。”

巴尔韦德同时表示球队最近比疲劳，不过他拒绝以此作为球员们表现不佳的借口。

“我们在比赛中决断不够，尤其是在上半场，之前的一周非常疲劳，但是这不能成为我们的借口。我不想怪赛程，我觉得上半场可能是缺少机会，但是下半场不是这样地。”