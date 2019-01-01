遭蓝军逆转 阿森纳创造60年来最差主场战绩

枪手丢掉了上半场否认领先优势，以2-3输给同城对手，目前积分只比降级区高出6分。

在周日以1-2输给切尔西之后，阿森纳创造了60年来最差的主场成绩。

继在主场输给了法兰克福、布莱顿和曼城之后，枪手与伦敦的对手进行了一场激烈的比赛。

虽然奥巴梅杨在酋长球场让阿尔特塔的球队在半场时取得了领先，但蓝军在下半场反败为胜，逆转了比分。

比赛第83分钟时，若日尼奥利用了莱诺的失误帮助兰帕德球队将比分扳平。

四分钟后，亚伯拉罕在切尔西的反击中头球破门，为切尔西锁定三分。

这是自1959年以来阿森纳首次在主场的各项赛事中连输四场。

从11月14日到12月26日，北伦敦的球队在自己的主场连续输掉了四场比赛，对手分别是西汉姆、西布朗、伯恩利和卢顿镇。

在主教练乔治·斯温丁的带领下，他们在1959-60赛季排名第13位，并在足总杯第三轮被淘汰出局，在第三次重赛中输给了罗瑟勒姆。

在本赛季进行了20场比赛之后，阿森纳目前在英超联赛中排名第12位，而且自从本月早些时候客场3-1击败西汉姆之后，他们还没有取得过一场胜利。他们只比降级区高6分，落后切尔西11分，而后者则占据了冠军联赛席位的最后一席。

周日的比赛是自阿特塔被任命为埃梅里的永久继任者以来的第二场赛事。后者阿在11月29日的欧罗巴联赛输给法兰克福后被枪手解雇。

阿尔特塔的职业生涯始于节礼日1-1战平伯恩茅斯的比赛，奥巴梅扬下半场的进球抵消了丹·高斯林在上半场的进球。

接下来北伦敦的球队将在新年主场迎战曼联，之后他们将在足总杯第三轮主场迎战利兹联队。