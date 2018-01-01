遭冷遇仍然感恩 拜利动情感谢穆里尼奥

作为穆里尼奥执教曼联后最先引进的球员之一，拜利在这个赛季受到冷遇，然而在曼联解雇葡萄牙人后，这位科特迪瓦国脚从心底感谢穆里尼奥的知遇之恩。

曼联后卫拜利在2017-18赛季接近尾声时就淡出了主力首发阵容，时任主帅穆里尼奥给出的理由是照顾其他参加世界杯的球员。而新赛季开始以来，这位科特迪瓦国脚似乎与穆里尼奥之间的关系也出现了裂痕。

不过在曼联解雇穆里尼奥后，26岁的拜利仍然对穆里尼奥将他带到英超赛场加盟曼联充满感激。

拜利在推特上说：“无论别人怎么说，我将永远感激将我带到曼联、并在老特拉福德上演首秀的这个人。感谢你所教给我的一切。好运，教练。”

拜利是穆里尼奥在2016年接手曼联时的首笔签约，当时曼联以3000万英镑转会费将这名中后卫从西甲的比利亚雷亚尔带到了老特拉福德。

2018-19赛季开始阶段，拜利状态非常糟糕，在曼联对阵布莱顿的比赛中出现致命失误导致丢球后，他在接下来的几个月被放在了板凳上，甚至无法进入大名单。

从8月20日到12月4日期间，拜利在英超仅出场21分钟，不过最近曼联主场对阵阿森纳的比赛，拜利踢满了90分钟，随后也首发出战了对阵瓦伦西亚的欧冠小组赛和对阵利物浦的双红会，遗憾的是，曼联在这三场比赛中无一胜绩。

这与拜利在曼联首秀赛季形成鲜明对比。刚刚抵达曼联时，他就在曼联击败莱斯特城的社区盾比赛中获得当场最佳球员，随后在英超首秀对阵伯恩茅斯的比赛中再次获得最佳，并且在效力曼联的第一个月就当选为俱乐部月最佳球员。

随着穆里尼奥的离开，拜利在曼联的职业生涯或许也迎来了转机。