遥不可及 瓜迪奥拉承认曼城英超卫冕无望

穆里尼奥的热刺击败了卫冕冠军，这要归功于孙兴慜和新人贝尔温的进球。

瓜迪奥拉重申了他的想法，即英超联赛的冠军争夺战已经结束，曼城没有机会追上“不可阻挡”的利物浦，因为他的球队在周日0-2输给了托特纳姆热刺。

在周末的联赛过后，利物浦已经领先第二位的曼城22分，这是英格兰顶级联赛上的最大领先纪录。

之后，瓜迪奥拉被问及他的球队是否已经无缘三连冠，他的回答是肯定的。

其他球队

“是的，我们差很远。”他说：“不可阻挡的（利物浦）得到很多分，我们在像今天的比赛中丢了很多分，即使是在安菲尔德。”

“现在我们的目标是其他比赛，下赛季取得欧冠资格。”

“两个赛季前我们得到了100分，比曼联和穆里尼奥多19分，我不知道利物浦得到了多少分。那时候利物浦很强大，现在他们更强大了”

“今天不是透露你必须做什么的时候。在联赛杯半决赛对阵曼联的比赛中，我们丢了一球，我们创造了很多机会，却输掉了比赛，今天的情况也差不多。”

“在这种情况下，很难找到解决方案。我们该怎么办？我不知道。”

瓜迪奥拉说：“我们在那里，我们在禁区里，在点球点，只有守门员和两名球员，但我们无法进球。”

“也许有一天我们稍作调整，它就会改变，球队很好，我喜欢我们踢球的方式，但这还不够。（和利物浦的）距离如此之远，下个赛季我们必须做得更好。”