遗憾平局 西蒙尼叫好科克表现卓越改变局面

马德里竞技为了在塞维利亚的比赛中得到一分而拼尽了全力，西蒙尼对科克表示了特别的赞扬。

西蒙尼称赞科克在周日马德里竞技1:1战平塞维利亚的比赛中发挥的作用，称他是“非凡的”。

在皮斯胡安球场上，本·耶德尔在上半场率先帮助主队取得进球，之后马竞开始了反击。

但西蒙尼给科克安排了一个新的角色来遏制塞维利亚的进攻，并能够在下半场起到带头反击的作用。

格里兹曼以一记漂亮的任意球扳平了比分，这是他本赛季第8个西甲进球，为马竞赢得了一场来之不易的平局。

赛后，马竞主帅西蒙尼对球队的中场大将的表现赞不绝口。

“你可以看到他们从右翼攻击我们。”西蒙尼说， “我们随后改变了科克的位置，因为他在战术层面来说非常出色。他在一个不习惯的职位上干得很出色。在那之后，一切都变了。”

科克是马竞俱乐部最受欢迎的球员之一，他的整个职业生涯都是在这家俱乐部度过的，自2009年17岁首次亮相以来，他已经代表球队出场300多次。

这场平局意味着本赛季唯一一次在9月的联赛中输给塞尔塔的西蒙尼的球队没能在进入接下来对阵赫罗纳的国王杯的比赛之前紧紧跟住之前与巴萨的3分差距。

然而，在挑战塞维利亚这场极具观赏价值的比赛后，他们至少保持了对排名第三的东道主的两分优势。

阿尔维斯排在第四，领先在主场输给皇家社会的皇家马德里一分。

尽管西蒙尼没能对巴萨施加最大的压力，但他还是对球员们的表现感到满意。

“这是一场伟大的比赛。”他补充道，“塞维利亚在主场非常强大，有段时间两支球队都占据了优势。”

“我们上半场的进攻不是很好，但是休息后我们进步很大。我认为我们的反应值得赞扬。”

马竞的下一个目标是在周三的国王杯16强的第一回合客场挑战赫罗纳。

接着在下周日，他们将在西甲主场迎战莱万特。