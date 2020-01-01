道阻且长 孙兴慜期望热刺全力争四不要松懈

托特纳姆热刺已经将目标锁定在了前四名的争夺上，而韩国人已经敦促他的队友们继续努力直到最后。

孙兴慜敦促托特纳姆热刺在争夺英超联赛前四名的过程中要不要犹豫。

周日在托特纳姆热刺主场2-0击败曼城的比赛中，韩国国脚孙兴慜为热刺破门。

穆里尼奥的球队目前在联赛中三场不败，在此之前他们已经连续输掉了两场英超比赛。

其他球队

热刺与排名第四的切尔西的差距现在只有4分，两队将于2月22日在斯坦福桥进行一场关键的比赛。

孙兴慜希望托特纳姆热刺在剩下的比赛中不要松懈。

“我们现在有十多场比赛。”他说：“我们还有很多比赛要踢，但在赛季结束后，我们会看到发生什么。”

“我们只是试着集中注意力。我们只是尽可能多地得分。”

“曼城踢得很好，上半场踢得很好。我们不得不一起防守，但是在下半场我们表现得很好。”

“在寒假前赢得比赛对我们的信心很有帮助。球迷们很高兴，球员们也很高兴，所以赢得这场比赛很重要。”

孙兴慜在对阵曼城的比赛中打入热刺的第二粒入球，上演首秀的史蒂文·贝尔温则首开纪录。

“史蒂文进了一个精彩的球，而且做得很好。这是激动人心的，因为这是他的第一个进球。”

“我真为史蒂文的处子秀感到高兴。这是他应得的，带着他的激情，这看起来很棒。”

接下来热刺将在周三与南安普顿进行足总杯第四轮重赛，这将是他们冬歇前的最后一场比赛。