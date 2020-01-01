道阻且长 孔蒂：国米离顶峰还有很长的路要走

蓝黑军团在半决赛中并没有发挥出最佳状态，主教练认为他的球队在对阵AC米兰的比赛中付出了代价。

安东尼奥·孔蒂认为国际米兰在德比中战胜AC米兰带走了很多“紧张”的能量，因为他的球队在意大利杯半决赛第一回合主场0-1输给了那不勒斯。

赛后接受意大利体育电视台采访时，主教练孔蒂坚称，他的球队离再次被视为欧洲精英球队还有“很长的路要走”，他敦促队员们从最近的挫折中吸取教训，以取得进步。

“德比消耗了很多能量，特别是紧张的情绪。”他开始说：“跟周日相比我做了五处改动，但是那不勒斯本赛季击败了尤文图斯、拉齐奥和利物浦，所以这意味着他们有实力。”

其他球队

“我想说，在尤文图斯之后，那不勒斯拥有意甲最令人印象深刻的阵容。加图索聪明地坐了下来，等着，然后进行反击。我们有机会，如果我们打平的话，结果会很公平。”

“当你面对这样的防守球队时，你必须更快地移动球并创造空间。”

“我们正处在这段旅程的起点，所以如果有人认为我们与多年来一直处于顶峰的球队处于同一水平，那么我认为我们还有很长的路要走，我们必须利用这些失败来提高自己。”

克里斯蒂安·埃里克森再次成为国米的替补队员，孔蒂解释说，这位丹麦中场仍然在寻找最佳状态。

“他确实是一名高质量的球员，他需要重新找回那种强度，因为他在过去的六个月里没有踢太多比赛。”孔蒂说。

国际米兰现在将注意力转回意甲，他们将在本周日前往罗马与排名第三的拉齐奥进行比赛。