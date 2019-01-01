道貌岸然 为何之前的梅西从不抱怨裁判问题

这位巴萨球星在过去的一些争议性的判罚中一直站在正确的一边，但直到现在，当事情对他不利时，他才开始抱怨。

就像抛硬币一样，有争议的判罚也有两面。可以肯定地说，在2019年美洲杯比赛期间，梅西一直在为自己处于不得益一方而挣扎。

在俱乐部层面上，梅西偶尔会发现自己在一个有争议判罚的得益方。

从2009年欧冠赛半决赛战胜切尔西，到2017年对阵巴黎圣日耳曼绝世逆转，足球之神对这位阿根廷球星眷顾的例子街知巷闻。不出所料，在这种场合，他从未停下来质疑过这样的运气。

但在过去一个月的巴西，他的国家队就没那么幸运了——即使有VAR。很多判罚都不利于阿根廷和他们的队长，而梅西再一次未能真正在国际舞台上有所作为。

虽然充满疑问，包括这位32岁球星在与智利进行的季军争夺战中被罚下,毫无疑问,他在赛后的行为——以及球队的半决赛输给巴西——有许多不妥之处，一些球员和教练都质疑其缺乏“尊重”。

周六，梅西拒绝接受季军奖牌，并声称美洲杯是被人为操纵，他的沮丧情绪以一种丑陋、甚至可以说是虚伪的方式爆发出来。

梅西愤怒地表示“毫无疑问，一切都是为了巴西，我不想成为这种腐败的一部分，我们不应该成为在美洲杯期间遭受的这种不尊重的一部分。”

“我们本可以走得更远，但我们没有被允许进入决赛。腐败、裁判和其他一切妨碍了人们享受足球。”

“我总是实话实说，我很诚实，这让我保持冷静，如果我说的话有影响，那不关我的事。”

然而，事实是，足球往往是一场五五开的比赛，而梅西以前在得到有利的糟糕判罚时总是保持沉默。

一个臭名昭著的例子是2009年欧冠半决赛第二回合对阵切尔西的比赛，当时蓝军被剥夺了一些明显的点球。

当晚的主裁判汤姆·亨宁·奥夫雷博被切尔西前锋德罗巴在电视直播中称为为“该死的耻辱”。后来巴塞罗那在决赛中击败了曼联。

九年后，奥夫雷博自己也承认，这不是一场他引以为傲的执法。

奥夫雷博在2018年接受采访时说：“这真的不是我最佳表现。”

“出现几个错误，每个人都会对这些判罚有自己的看法。但这些错误可能是裁判，有时是球员或教练犯下的。有些时候你没有达到你应有的水平。”

“但我不能为自己的表现感到骄傲。”

在斯坦福桥那个臭名昭著的夜晚两年后，加泰罗尼亚人将再次受益于欧冠的争议之夜，他们在2011年半决赛第一回合以2比0击败皇家马德里。

那天晚上，主教练穆里尼奥和后卫佩佩双双被罚下，梅西两次破门，帮助球队闯进决赛——他们再次战胜了曼联。

这位“特别之人”毫不犹豫地发起了一场猛烈的攻击，暗示巴塞罗那多年来一直受益于有问题的判罚。

穆里尼奥说：“总有一天，我希望瓜迪奥拉恰当地能够赢得这项赛事，我们谈论的是一支绝对出色的球队，那么他们为什么需要这些呢？”

“去年国米能十人应战以坚持如此之久，真是个奇迹，一个奇迹。为什么(2009年)对切尔西没有四次点球？为什么范佩西(在16强)被罚下？”

“为什么是奥夫雷博呢？为什么是布萨卡？为什么是德布里克尔？为什么是史塔克？为什么都是裁判？因为每一场半决赛都会发生同样的事情。”

“他们的权力从何而来？我不知道是否是联合国儿童基金会的赞助，还是因为他们是好人。我不明白你的意思。他们肯定会进入决赛，他们会到达终点的，句号。”

穆里尼奥早在2011年就因他对巴萨的无耻阴谋而受到嘲笑，并被欧足联禁赛5场。但8年后，一贯温文尔雅的梅西再次犯了类似的错误，他现在可能也会受到更严厉惩罚。

考虑到他的克制本性，看到阿根廷队长借鉴穆里尼奥的战术，为巴西的成功投下非常真实的阴影，确实令人惊讶。

对于桑巴军团队长席尔瓦来说，梅西的行为不仅缺乏水平，而且带有严重的虚伪色彩。席尔瓦曾在2017年代表巴黎圣日尔曼队1比6惨败给巴塞罗那队，那场比赛备受争议。

在欧冠16强在诺坎普的第二回合比赛中，巴萨获得了两个非常可疑的点球，而巴黎圣日尔曼却被剥夺了一个明显的点球。

在美洲杯决赛，巴西队以3比1击败秘鲁队后，蒂亚戈说：“有时候我们会失败，但我们会把注意力放在其他人身上。”

“我认为他(梅西)这么说不是出于恶意，但我们很难过，因为在我们1比6输给巴塞罗那的比赛中，他扮演了裁判的角色，在我看来，这很荒谬。”

“但是我们没有发表声明说裁判偏向巴塞罗那。我认为你必须表现出尊重。”

“巴西不是随便得到五星——没有一颗是偷来的，是通过场上表现赢得的。”

在这方面，梅西在巴萨取得的令人难以置信的成就也不容抹杀。

然而，这位超级巨星这样在美洲杯失败告终，考虑到过去的裁判争议，他看起来有点虚伪。