道格拉斯科斯塔肌腱受伤 预计错过与里昂一战

名巴西国脚在斑马军团输给维罗纳的比赛中受伤，可能需要休战三周。

在本月晚些时候与里昂的欧冠16强比赛之前，尤文图斯遭受了打击，道格拉斯·科斯塔将因伤错过第一回合的比赛。

科斯塔在周六尤文客场1-2输给维罗纳的比赛中被迫离场，健康问题继续限制着他对球队2019-20赛季的贡献。

其他球队

斑马军团已经确认巴西国脚左腿的肌腱受到了轻微的损伤，在他恢复期间可能会缺席20天。

由于伤病，科斯塔本赛季只参加了七场比赛，他将不得不缺席周四对阵AC米兰的意大利杯半决赛。

在即将到来的意甲对阵布雷西亚和斯帕尔的比赛，主教练毛里齐奥·萨里也无法派上这名29岁的边锋，而在2月26日客场对阵里昂的比赛中，他看起来也不会完全康复。

科斯塔在安联球场的合同只剩下两年了，他的未来在最近几个月里一直是人们猜测的话题。

据报道拜仁慕尼黑有兴趣在一月的转会窗口期以租借的方式重新签下这名尤文王牌，并且有迹象表明他可能在这个夏天永久离开俱乐部。

科斯塔的缺席将在这个关键时期里限制萨里的选择，在经历了戏剧性的周末之后，今年意甲联赛的夺冠势头开始转向了国际米兰。

在周日的米兰德比中，蓝黑军团以4-2的比分击败了劲敌米兰。

国际米兰在23场比赛后以净胜球的优势领先于尤文，目前在意甲排名第一。萨里还在为他的球队在最近的一次失利后的自满而叹息。

“这支球队近年来已经习惯了轻松取胜，我们需要让自己明白我们不能浪费分数。”萨里在客场失利后说道。

“我们需要认识到，胜利不能想当然。我们必须更努力地工作，在需要的时候弄脏自己，而不是放松。”