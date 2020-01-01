道格拉斯·科斯塔：我要和尤文一起赢得欧冠冠军

道格拉斯·科斯塔在接受DAZN采访时承认了自己对冠军的痴迷，他表示：“我基本不会离开尤文图斯加盟另一支球队，我想学习C罗。”

道格拉斯·科斯塔的过去，现在和未来。这位尤文图斯的边锋近日接受了够力足球/DAZN巴西站的采访，在此期间他谈到了自己的复杂童年和与斑马军团间的故事。

——你会回到格雷米奥吗？

“每个人想要我重回格雷米奥效力，但这样的转会对他们来说太过昂贵。他们能提供给我现在的年薪吗？不，所以我只能继续留在这里。但是，购买我的花费不会让格雷米奥破产时，我会回来的，我随时准备为这支我非常喜欢的球队提供帮助。这是我开始阶段效力的球队，也是我希望结束职业生涯的地方，不过这一切都要等到时机到来，我认为我现在仍能在欧洲做到很多。”

其他球队

——意大利、巴西和德国生活有什么不同？

“在都灵，有时候天气会很冷，但有时候又是晴空万里，在这里天黑得很早，不过下雪的时候不多。我对意大利的生活感到舒适，它与巴西非常相似，食物很好吃，语言也不那么难学，我在这里拥有了一切，我所做的一切对我来说也是完美无瑕的。我生活在一个很美好的地方，我可以去我想去的任何地方散步，这里的社会结构很紧密，他们对我都很友好。”

“至于德国，他们的生活方式有很大不同，他们比较安静，在意大利，球迷和巴西人非常相似，你总是会关注他们的评价，这会给你很大的压力。”

——谈论自己所在的这支尤文图斯

“我认为目前我几乎不可能离开尤文图斯去加盟另一支球队，这里就像一个大家庭一样，你会感受到自由和受欢迎。所以，我对这里感觉很棒。当然，在尤文图斯的开始阶段很困难：意大利足球和我之前踢的足球不同，这里的战术性很强。”

“我非常专注于向C罗学习，我们拥有世界最佳球员之一，如果我能达到100%状态，迪巴拉也能达到100%状态，我们可以达到一个非常高的水平。”

“尤文图斯的雄心是赢得欧冠，这就是我为什么会来到都灵，来经历这场赢得欧冠的“疯狂”冒险的原因。我们正在为此努力，提高捧得欧冠奖杯的可能性。”

——谈谈与拜仁的故事

“瓜迪奥拉对我的成长起到了很大的作用，他让我扮演了正确角色，他给我打电话告诉我：‘道格拉斯，我们对你的职业生涯制订了一个计划，你要来加入我们吗？你准备好学如何踢足球了吗。’我回答他说：‘是的，我准备好了。’”

“在拜仁的这段时间对我来说是非常难过的，我想我们会成功的，因为我们每个人都踢得很好。那支球队是我效力过得最强大、技术最好的球队之一。当然，我现在所在的尤文也也是一支非凡的球队，但在那支拜仁，我们每一位球员都是顶尖的。”

——能否讲述自己成长的故事？

“我12岁时就离开了家，那一年我加盟了格雷米奥。然后再19岁，我又加盟了顿涅茨克矿工，这一切都非常快。2014年，乌克兰与俄罗斯之间的战争迫使我从顿涅茨克搬到了基辅，这非常困难。我刚刚才找到自己喜欢的房子，对它进行了翻新，而战争就开始可，卖给我房子的那个男人也失踪了，没有把钱还给我。战争时期很艰难，每个人都想逃离，我在乌克兰学到了很多。”

——能谈谈加盟意甲时，对迪弗朗西斯科的吐口水事件吗？

“这一幕让我感到难过，因为我并非这种人，我只是在10-15秒头昏了，失去了理智。我从那个错误中学到了很多东西，这使我得以继续努力工作，我知道自己是许多孩子的榜样，许多年轻人想像我一样，为尤文图斯踢球，过我现在所过的生活。这件事让我认清了我是谁，我代表着什么。我再也不会这样做了，这件事真得教会了我很多。”

——能在这里谈谈你的私生活吗？

“严先生是一位很好的朋友，我们在一起生活了已经大约一年时间。住在在远离祖国的地方确实很困难，因此我们互相帮助，他在很多事情上都给了我帮助。那些不认识他的人可能会认为他是一个非常认真的人。就像我们所说的“pela”，但这只是他的一个方面，他的心像巴西一样宽广。我不经常出门，我们有一位厨师，我们总会把食物带回家去做饭，而他总是会来这里吃晚饭。当一切结束后，他就会离开，把一切都打扫干净。”

“我们的生活就像你看到的那样。我早上出去，去健身房，做既定的训练。然后我就会回家，等厨师，吃晚饭，看比赛或者一部好电影。第二天，一切开始重复。一直都是如此。我大部分时间都是在这样度过的，我之所以选择这间公寓，是因为这里有容纳一切的空间。这里有一台电脑，天气热的时候我们就会去游泳池，我们可以玩桌上足球或玩足球游戏，当然，还有还可以进行烧烤。”

——能说一下自己的家庭吗？

“我最想念的是我的孩子和父母，我的第一个教练就是我的父亲，他总是告诉我足球运动员要远离酒和烟。我一直都听从他的劝告。我经常感觉自己和我妈妈在一起，她和我的关系很亲近。至于我爸爸，他更为冷静，我们在重要比赛前会聊天交流，而妈妈们通常会让你变得更焦虑。”

“我和妹妹彼此非常了解，我和我的兄弟们关系也很好，所以我们相处得很融洽。我也和我最小的弟弟，维多利亚相处得很棒。至于我的孩子们，我想我已经尽了我所能的一切，给了他们我永远无法拥有的生活。我希望他们为我走的这条路感到骄傲，总有一天他们会找到自己的路，我会在这里给他们提供建议。”

——能谈一下自己的走路的道路吗？

“我和儿时的朋友们走了一条不同的路，我活在梦中，这对我来说是至关重要的。我看到自己在六七岁的时候，那是我第一次和父亲一起踢球，那时候，前往尤文图斯踢球、入选国家队并参加世界杯对我来说就是一个遥不可及的梦。对我来说，我只是一个做着美梦的萨普卡亚小孩，这是一个只有13万人的小镇，所以加盟格雷米奥就已经是一个伟大的成就了。然后就是顿涅茨克矿工，再之后是拜仁和尤文图斯，回顾过去，我知道我已经走过了一段漫长的旅程，但我知道我还可以走得更远。”