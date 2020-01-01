造饼能手 阿诺德畅谈战术：克洛普给了我们自由

这位后卫在3-2战胜西汉姆的比赛中表现出色，他向教练和安菲尔德的球迷们致敬。

特伦特·亚历山大-阿诺德赞扬了尤尔根·克洛普在利物浦3-2战胜西汉姆联的比赛中发挥出色的能力。

英超领头羊在周一的比赛中克服下半时的落后，从而取得了英超联赛的18连胜，追平了曼城的历史纪录。

亚历山大-阿诺德在致胜中发挥了关键作用，他在第81分钟为萨迪奥·马内助攻，此前他也为维纳尔杜姆的首开纪录送上传中。

其他球队

这位21岁的球员在对阵西汉姆的比赛中两次助攻使他在英超联赛中获得25次助攻，这个数字只有法布雷加斯和鲁尼在比他年轻的时候达到过。

“我们有教练的指示，有比赛计划，有比赛方式。”亚历山大-阿诺德在天空体育周一晚上的足球节目中解释道。

“不是每场比赛都是一样的。对手的组织方式不同，这意味着我们必须采取不同的战术。但是教练给了我们自由，他了解球员的实力。”

“这对我们来说意义重大。它给了我们尽可能多表达自己的自由。”

“我们是一支进攻的球队。我们想创造机会，想进球，想伤害对手。最好的办法就是让球员向前进，创造尽可能多的机会。”

亚历山大-阿诺德感谢安菲尔德球迷和他的主帅，承认主场的支持帮助激发了下半场的反败为胜。

“我们控制了比赛，并试图创造尽可能多的机会，但我们对胜利感到高兴，这是最重要的。”他说：“但有很多事情需要做对。”

“球迷们非常支持我们，尤其是当我们落后的时候。有这样的球迷对我帮助很大。对我们来说，我们只是试着继续前进，这是教练灌输给我们的心态。它最终得到了回报。”