造福下任 弗格森相信埃弗顿的阵容充满潜力

据传安切洛蒂即将执教埃弗顿，现在的代理主帅相信他的球队会给他们的新教练很多。

埃弗顿在联赛杯点球大战中输给莱斯特城后，临时主帅邓肯·弗格森感到“崩溃”，但他相信古迪逊公园有潜力继续发展下去。

据报道，前皇家马德里和拜仁慕尼黑主帅卡洛·安切洛蒂将出任主教练，埃弗顿在周三对阵莱斯特城的比赛中连追两球，但在点球大战中以2-4败北。

詹姆斯·麦迪逊和强尼·埃文斯在半场结束前让布兰登·罗杰斯的球队控制了比赛，但汤姆·戴维斯的抽射为莱顿·贝恩斯在补时阶段扳平比分的精彩进球铺平了道路。

然而，杰米·瓦尔迪踢进了决定性的点球，使得莱斯特城进入了他们自1999-00以来的第一场联赛杯半决赛。

弗格森不得不为上半场的懈怠感到遗憾，但他相信他的继任者——看上去是安切洛蒂——有一个充满希望的阵容基础。

“我很崩溃，球员们也是。”弗格森在新闻发布会上说：“我们在上半场太被动了，没有足够的侵略性。我们在下半场表现的很好，只是我们落后了。”

“这很困难，因为这和周末的比赛几乎是同一支球队，而我们现在只剩下骨架了。但我们会振作起来，在周六（对阿森纳）的另一场重要比赛中再次出发。”

“我们有很大的潜力。这里有一种出色的团队精神，有一些东西可以建立。球员们在过去的三场比赛中给了我所有的能量，我感谢他们。”

“我喜欢这一切的每一刻。前两个结果对你有帮助，今晚我为下半场的表现感到骄傲。但是对于那些不能进入半决赛的球迷来说，我很伤心。”

周日，在1-1战平曼联的比赛中，前尤文图斯年轻球员莫伊塞·基恩替补上场仅19分钟后，弗格森就将他替换下场，这引起了一些争议。

基恩在周三的中场休息时出场，在埃弗顿的重整旗鼓时，他的状态很好，为卡尔维特-列文送上了一次精彩的传中。

“我（在比赛前）和他谈过，所以根本没有问题。”弗格森这样评价基恩：“我认为他今晚表现得很好。这是个不错的反应，但我们周六还会重新出发。”

与此同时，莱斯特城主帅罗杰斯已经连续29次在利物浦、凯尔特人和莱斯特城的杯赛比赛中晋级，但是他赞扬了对手在马尔科·席尔瓦被解雇后的表现。

“我认为你在过去几场比赛中看到的是，弗格森给了观众和球队真正的精神。”罗杰斯说：“他在边线上表现得很好。当我从外面看到他时，他是一个真正的埃弗顿人，但他也是一个非常好的教练。”