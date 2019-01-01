速度太慢 索肖不满球队表现：如同一场纪念赛

红魔主帅批评了他的球队的表现，他们输给了一个本赛季还没有在主场赢球的球队。

曼联主帅索尔斯克亚为球队在对阵沃特福德的比赛的上半场的表现迟缓而感到惋惜，他认为球队的表现更像是一场表演赛。

挪威人对球队的表现很失望，因为他看到了他的球队在维卡拉奇路以0-2的比分被击败，他说开场45分钟“就像一场纪念比赛”。

这是曼联最近7场比赛以来的首次失利，这意味着他们在英超积分榜上仍排在第8位，前四名仍然遥不可及。

索尔斯克亚对天空体育说:“我们比赛开始得很慢。上半场双方的表现都非常糟糕，当你像我们这样连失2球，对方的两脚射门都命中目标，我们给了自己太多的压力。”

“我们一直做得很好，但是你必须赢得联赛中的每一分。但我们的进展太慢了，就像上半场两队的表现一样。”

沃特福德在下半场取得了领先，并攻入了第二球最终赢得比赛。

第一个进球来自萨尔射失的球从大卫·德赫亚手边弹射进门。随后，萨尔诱使万-比萨卡在错误的时间铲球，赢得了一个点球。

迪尼主罚点球，为沃特福德打进了他们的第二个进球，并确保了球队在英超联赛自4月以来的首个主场胜利。

“我们不配以这样的方式赢得比赛。我们控球太慢了，没有球的时候太慢了，没有足够的强度。”索肖补充道。

“我们没有足够的能力去追回比分。你必须做好准备。如果你不抓住机会，你就会受到惩罚。”

“他们抓住了机会。我们没有。你必须争取每一寸土地，每一个机会。我可以谈论它一整天。我们必须面对我们还有两场比赛需要改进的事实。”

12月28日，曼彻斯特联队将在节礼日主场迎战纽卡斯尔联队，之后他们将穿越兰开夏郡的短途旅行与肖恩·戴奇的伯恩利队进行一场比赛。