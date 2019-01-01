通过点球考验 威尔士新皇在本土感到欣喜

这位威尔士国脚在卡迪夫打进了致胜的点球，索尔斯克亚的球队在季前热身赛中漂亮地结束了比赛。

丹尼尔·詹姆斯表示，曼联在季前赛的最后一场比赛中以点球击败AC米兰，显示了他们的战斗精神。

双方在常规时间战成2-2，詹姆斯在点球大战中打入制胜一球，这意味着曼联在季前赛中保持不败。

“你写不出来。”威尔士人告诉曼联电视台在卡迪夫打进制胜球的感受：“不可思议。我们已经落后了，今天是一个不同的测试。他们放慢了节奏，踢出了精彩的足球，但这显示了他们的精神。我们后来居上，很明显我们在点球大战中取得了胜利，在卡迪夫打进最后一球太棒了。”

詹姆斯出生于约克郡，并在那里长大，通过他的父亲凯文获得了进入威尔士国家队的资格。

他在2013年赢得了他的第一个青年国家队的召唤，16岁时离开赫尔城加入斯旺西青年队，被认为是威尔士足球最令人兴奋的年轻天才之一。这个夏天他以1500万英镑(1900万美元)的价格加盟曼联，作为索尔斯克亚在老特拉福德以年轻人为导向的重建计划的一部分。

从那以后，右后卫万-比萨卡加盟了他的球队，而索尔斯克亚则表示，对莱斯特城和英格兰后卫哈利·马奎尔的转会已经接近尾声。

随着8月8日英超转会截止日期的临近，曼联将在接下来的几天里忙于对博格巴和卢卡库的猜测。

索尔斯克亚希望博格巴不要理会皇马的兴趣，但卢卡库的离开似乎让他很高兴，有报道称那不勒斯已经加入了国际米兰和尤文图斯的行列，追逐这位比利时前锋。

曼联想用尤文图斯的保罗·迪巴拉替换卢卡库，但是阿根廷人是否渴望转会到老特拉福德还有待观察。

转会窗口结束后，曼联可以再次专注于足球。他们以主场对切尔西的比赛开始了他们的英超之旅，希望能尽早阻止兰帕德将美好时光带回斯坦福桥。