通过入群认证 格里兹曼：和梅西踢球是难以置信的快乐

这位法国国脚期待着在他来到诺坎普后与梅西的合作。

巴塞罗那新前锋安托万·格里兹曼说，他很享受在俱乐部与梅西一起训练和踢球的机会，并表示与这位阿根廷人一起踢球将是一种“难以置信的快乐”。

这位法国国脚和世界杯冠军以1.2亿欧元(1.08亿英镑，1.35亿美元)的价格转会到诺坎普，以一份5年的合同加盟西甲冠军，结束了他在马德里竞技的5年职业生涯。

尽管这名28岁球员的转会成本在两家俱乐部之间引起了持续的争议，格里兹曼仍然把他的大部分注意力集中在球场上，以及他能为球队带来什么。

他特别指出，五次金球奖得主梅西是最令他最兴奋的队友。梅西被广泛认为是巴尔韦德的球队的关键人物。

“我很期待看到梅西在日常训练中的表现。”格里兹曼在巴塞罗那官方网站上说：“和他一起踢球是一种难以置信的快乐。我真的很期待和我的新队友和主帅一起工作，在诺坎普踢球，希望能赢得很多东西。”

尽管格里兹曼在过去的几年里先后在皇家社会和马竞与巴萨交手过几次，但这位前锋从未对巴萨在全球足球中所扮演的角色抱有任何幻想，他进一步强调了自己希望帮助巴萨成长。

“巴塞罗那是一家大俱乐部，我希望能帮助它继续壮大，甚至变得更大。”他补充道：“我很高兴。我非常兴奋，期待着与球队一起工作，并与我的新队友见面。这是一个新的挑战，新的目标。这些都是很重要的事情，我希望我能做到最好，就像我为俱乐部和国家所做的那样。我希望自己看起来不错。”

当被问及他希望给加泰罗尼亚球队带来什么奖杯时，他回答说:“所有的奖杯，西甲，国王杯，冠军联赛。它们是俱乐部的目标，也是我的目标，我希望在这里赢得他们。我喜欢在场上和更衣室里玩得开心。我喜欢带着快乐踢球，我希望能给我的队友和球迷带来很多快乐，希望我们能在一起开心。”

预计格里兹曼将随队前往日本参加几场季前赛，其中包括与英超对手切尔西的一场比赛。