通情达理 德布劳内：曼城应放行阿尔特塔去阿森纳

这位中场球员说如果阿尔特塔愿意，西班牙教练应该可以自由加盟枪手。

凯文·德布劳内认为，如果米克尔·阿尔特塔选择离开曼城去阿森纳，他将得到球员们的祝福。

自从他的同胞埃梅里被解雇后，这名前枪手中场就和转会阿联酋联系在一起。

阿森纳总经理维纳伊·文卡特沙姆和足球运营总监胡斯·法赫米被拍到周一凌晨离开阿尔特塔在曼彻斯特的家，但是在周日的比赛中，由于枪手没有提及对西班牙人的任何兴趣，曼城完全被蒙在鼓里。

阿尔特塔周一参加了训练，预计他将帮助球队继续备战周三与牛津联队的联赛杯比赛。

但是，如果他转会到伦敦去接管阿森纳，德布劳内坚信曼城的人会祝福他。

“他三年前来到这里，必须找到自己的方式，因为从球员到教练的转变有点不同。”比利时中场说：“他现在觉得自己的角色非常非常棒。我想有一天他会想成为一名主教练——我不知道什么时候，但他在以他认为自己能帮助球队的方式帮助球队，而且他做得很好。”

他补充道：“他帮了我们很多，但是如果他得到了一个成为主教练的好机会，他认为现在是时候让他接受这个机会了，我认为作为一个俱乐部，你需要放行一些人。”

“我猜他想成为主教练。如果他没有，这是他的决定，但如果可以，为什么不以这种方式开启教练生涯？我很难解释。无论他想做什么，他都必须去做——如果你想成长，你需要抓住机会。”