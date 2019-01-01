通情达理 埃梅里：理解阿森纳球迷的不满

枪手主帅面临着更多的要求他离开酋长球场的呼声，但是这位饱受攻击的西班牙人表示要继续战斗。

乌奈·埃莫里在看到肩上的压力越来越大后，承认自己必须“做得更好”，因为这位饱受批评的阿森纳主帅理解并接受了球迷们的不满。

埃梅里接受了球迷的失望，并承认在北伦敦的六场比赛中需要集体提高，他告诉记者：“俱乐部每天都在支持我，我也有责任。我知道我可以做得更好，我可以和球员一起有更多的表现，我将努力做到这一点。我理解球迷。他们现在感到沮丧、失望和愤怒。球员们也有同感。我的工作是努力，分析和找到一个解决方案，我们可以提高。我知道关键是要有信心，在主场取得好成绩，然后把这些都带走。关键在于我们的球迷。我知道，球员们也知道。我们的目标是赢得今晚的比赛，但最重要的是，取得联系。我们没有做到。我们失去了一个非常重大的机会，现在我们将分析和研究下一场比赛的解决方案。”

当被进一步追问需要改变什么时，埃梅里补充道：“一个是信心，它会带来好的结果。为了获得这种信心，我们需要踢得更好，更好地控制比赛，改进我们的比赛计划。

“我们有90分钟没有这样做。上半场，我们扳平了比分，但这还不够。我们需要在45分钟内证明我们在球场上有更好的表现。我们没有那样做。我们在下半场改变了，我们在下半场开始的20或25分钟内就做到了，但后来我们落后了。我们失去了一些信心，我们在球场上很沮丧，但是我们尝试着去推动。球迷帮助了我们，我们在最后扳平了比分，但这还不够。”

“我们很沮丧，我们也理解球迷。我们失去了与球迷联系的机会，因为他们帮助了我们。我们希望，我们知道，这就是关键。这是让你感到舒适、强壮和自信的关键。我们没有那样做。”

“上半场，我们打成了平局，但这还不够。下半场我们开始的更好，我们改变了。整个赛季最好的20分钟是在下半场，那一刻。我们创造了机会，我们没有得分，但我为那一刻感到很高兴。那是我们的时刻。我想看看那一刻我们的球员。然后他们在我们表现更好的时候进球，我们在那之后冒了一些风险扳平了比分，但是我们也失去了一些打进第三球的机会。我们在最后一刻打平了，但这还不够。真的，我们可能会失望，球迷也会失望，我也会失望。”

埃梅里是否有机会扭转阿森纳的命运还有待观察，枪手将在周四的欧联杯主场对阵法兰克福。