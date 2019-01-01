逐渐适应新环境 特里皮尔：学习西语是首要任务

特里皮尔跟随一群英国球星的脚步去到了西甲联赛，其中许多人因为没能学好西班牙语而受到批评。

特里皮尔说他已经把学习西班牙语作为首要任务，以便和他在马德里竞技新队友完全融合。

这位英格兰后卫在今年夏天早些时候离开热刺加盟了西蒙尼的球队，结束了他在北伦敦四年的效力生涯。在此期间，他帮助热刺取得了三次英超前四以及打进上赛季的冠军联赛决赛的成绩。

这位30岁的球员追随了一批本土英超球星的脚步投身于西甲联赛，但其中许多人因未能在语言学习上投入精力而受到批评。

皇家马德里的弃儿加雷斯·贝尔本周因在采访中没有使用西班牙语而受到前皇马主帅约翰·托沙克的严厉批评，这位70岁的老帅称他的同胞的行为是对队友的“侮辱”。

但特里皮尔似乎决心不走这条路，他承诺掌握这门语言是他优先考虑的事情之一。

“我的首要任务是说西班牙语，”他告诉ESPN。“我想和球员和教练一起，去了解更多。”

“我在马德里有一位老师，每周学习五天，每天学习两小时，所以可能在一两个月后，我们可以用西班牙语进行这次采访。”

就在几天前，曾在上世纪90年代两次执教皇马的托沙克，在贝尔为离开伯纳乌而战的时候，在电台上对他进行了猛烈的抨击。

“这让我感到悲伤和恶心，”托沙克告诉BBC 5Live。“出来吧，加雷斯，接受采访，表明你自己的态度。”

“你在那里已经有六七年了，你不会说那里的语言。这是对你为之工作的人的侮辱。”

7月初，尤文图斯新签入的阿隆·拉姆塞在都灵召开了他的第一次新闻发布会，他用意大利语向记者们表示问候。

拉姆塞早在2月份就同意了从阿森纳交换去意甲的交易，这让他在新赛季开始前就有时间提高了自己的语言能力。

并非所有从英国去到海外联赛后的球员都表现出这种意愿；2012年，前曼城球员巴顿(Joey Barton)被租借到马赛期间，在接受记者采访时使用带有浓重法国口音的英语讲话，遭到嘲笑。