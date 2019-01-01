逐步明朗 内马尔在强奸指控后向检察官作证

在被一名26岁女子指控强奸后，内马尔于周四向巴西检察官作证5个小时。

在被一名26岁女子指控强奸后，内马尔于周四向巴西检察官作证5个小时。

纳吉拉·特林达德指控这名巴黎圣日尔曼球星在巴黎一家酒店强奸了她，称5月15日的事件是“一起强奸案”。

这名边锋强烈否认对他的指控，并没有被巴西当局以任何罪名起诉。

周四，内马尔在向媒体发表声明之前，向圣保罗当局提供了5个小时的证词。

“我简短地说……我只想感谢所有给我发信息的人的支持和关心。”内马尔说：“说我很平静。真相迟早会大白的。我现在唯一的愿望就是这个案子尽快了结。”

在内马尔发表声明之前，审问他的三名检察官也用葡萄牙语向当地媒体发表了自己的简短声明。

他回答了所有的问题。从现在开始，专员Juliana Bussacos将采取其他必要行动来结束调查：“由于调查是保密的，我们不能对这些行动发表任何意见。他以令人满意的方式回答了所有的问题。他否认犯罪。”

这位巴西球星此前曾就未经巴西警方同意就将指控者的视频和信息发布到其Instagram账户一事与巴西警方进行过交谈。

内马尔的父亲声称，这是“网络犯罪而不是强奸”，并表示这些照片经过审查，没有透露这名女子的名字。

周四，内马尔在虚拟犯罪分局为调查作证后，感谢了球迷们的支持，而他的律师梅拉·费尔南德斯则声称，她相信自己的当事人会被判无罪。

内马尔原本有望带领巴西参加今年夏天的美洲杯，但在对阵卡塔尔的赛前友谊赛中脚踝受伤，仅21分钟后就被换下。他已经被切尔西边锋威廉取代，巴黎圣日耳曼透露他预计将缺阵四周。

巴西将在周五开始美洲杯征程，首战他们将面对玻利维亚。