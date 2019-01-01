选票作废致萨拉赫落选？埃及足协求解释

埃及方面针对最佳球员奖项的投票被国际足联认定无效，这让埃及足协无法接受。

按照国际足联的规定，所有国家队的主帅以及队长，包括有影响力的媒体代表，都有资格在8月19日前将他们心目中年度表现前三的球员名单提交到国际足联，以此作为评选年度最佳球员的依据。

可是在详细投票结果被公示之后，其中并不包括埃及国家队代理主帅加里布和队长埃尔默哈马迪的投票情况。外界质疑他们没有为他们的同胞，目前效力于利物浦的萨拉赫进行投票。

但埃及足协否认了这种说法，他们坚称这两位有投票资格的国家队成员都已经在投票截止日期前为萨拉赫投出了自己的选票，要求国际足联给出合理解释。

不过按照国际足联方面给出的解释，埃及国家队主帅和队长的首次投票并没有按照要求的格式完成，而修改后再次提交时已经逾期，所以投票被认为没有效力，这也在一定程度上影响了最终的结果。

Hany Danial是埃及唯一一位有权参加投票的媒体人，他把自己手里的票投给了马内，C罗以及萨拉赫。

而在埃及足协还在和国际足联索要说法时，萨拉赫本人已经将他在推特中的埃及标签删除，现在仅能看到“利物浦球员”的字样。

本周二，萨拉赫还发布了一张身着埃及文化衫的照片，并且配文称：“无论他们做了什么或者想要做什么来改变我对埃及的爱，他们都不会成功的。”

巴萨球星梅西最终成为了年度最佳球员，另外两位入围球员分别是萨拉赫在利物浦的队友范戴克，以及梅西的老对手C罗。

萨拉赫在2018年时也曾入围前三，但今年他只能屈居第四。并且他也没有入选年度最佳11人阵容。