逆转蓝军 德布劳内：我是曼城的队内领袖之一

在逆转蓝军的比赛后，比利时人知道他现在是瓜迪奥拉阵容里最有经验的球员之一。

德布劳内认为自己是曼城队的领军人物之一，帮助球队在周六对阵切尔西的比赛中逆转获胜。

德布劳内为曼城扳平比分，之后瓜迪奥拉的球队后来居上，在伊提哈德球场以2-1击败切尔西。

这场胜利使卫冕冠军上升到第三名，落后莱斯特城一分，但离领头羊利物浦还有九分的差距。

由于伤病错过了上个赛季的大部分时间，德布劳内在这个赛季的状态非常好，打进了三个联赛进球，并以9次助攻领跑。

现年28岁的比利时中场在2015年转会曼城，现在他认为自己是球队的指路明灯。今年球队的前队长孔帕尼回到安德莱赫特，并将在赛季末失去席尔瓦。

“我督促自己做到最好。如果你设定的目标是做到最好，你就会不断地鞭策自己。

“我十几岁的时候就是这么做的，现在也是。现在更重要的是球队赢球，但我只是努力工作。”

“最重要的是我在帮助球队，我在帮助这些人，带领他们，尤其是年轻球员。我知道我可以改变他们。”

“我只是推动自己。没有人比我给自己更大的压力了。对我来说，努力工作并把自己推向极限并不难。有时你有好的比赛，有时你没有，但即使你打得一般或糟糕，你仍然要做你的工作，帮助球队。”

“我是一名中场球员，所以我要尽我所能帮助球队，让球队团结一致。这是我的主要关注点。”

在国际比赛日之前，曼城在安菲尔德1 - 3不敌对手，而这场比赛的结果已经预示着冠军争夺战中至关重要的时刻。

“我们真的很努力，当你输掉一场比赛时，最重要的是带着良好的反应回来。”德布劳内补充道。

“在过去的四五年里，我们一直是这么做的。我认为连续输掉两场比赛对我们来说是很少见的。我们有很多实力来改变现状。”