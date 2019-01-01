逆转巴黎之夜让达洛坚定了面对巴萨的信念

这名后卫表示，他的球队必须相信，在巴塞罗那迎难而上再一次取得欧冠比赛的胜利是可能的。

达洛敦促他在曼联队友们相信，他们能够在巴塞罗那再次夺得冠军联赛的胜利。

索尔斯克亚的球队在上一轮的比赛中一度0-2落后于巴黎圣日耳曼，而在3月6日王子公园球场的第二回合比赛中以3-1大胜主队，凭借客场进球多的优势晋级下一轮。

卢克·肖的乌龙球意味着曼联将以0-1落后对手巴萨的劣势来到西甲冠军的主场。

葡萄牙后卫达洛在巴黎的远射造成了巴黎圣日耳曼队中后卫金彭贝的手球犯规，拉什福德稍后罚中关键点球。他希望在诺坎普再看到这种坚定的心态。

“我认为这将是比赛的90%。”这位20岁的球员告诉曼联官网。

“只要我们在比赛中保持对自己的信心，再加上其他应该做的，认真比赛，为整个90分钟和伤停补时做好准备。”

“然后我们只需要专注于自己，相信自己，直到最后。”

“我们已经向所有人证明了，在这个俱乐部里没有人会放弃，而巴黎的夜晚仍在我们的脑海中。我们需要把它深深地记在我们的脑海里，以此为信念和结果而战。”

“这是不同的比赛，不同的球队，但我们需要记住这一点，激励自己并做好准备。”

“当你想到巴黎圣日耳曼的比赛，你只想再来一次，来到这里，做同样的事情。我们仍然乐观，我们相信这是可能的。”

达洛的前东家波尔图在四分之一决赛中0-2落后利物浦，他们两队之间的胜者将面对曼联或巴萨。”

“我一直梦想着。”达洛补充道。“我希望波尔图也能东山再起，如果我们能和他们比赛那就太好了。”