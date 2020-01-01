逆转取胜追平曼城纪录 克洛普赞赏利物浦态度

在周一晚上击败西汉姆后，利物浦在英超积分榜上以22分的优势领先曼城。

尤尔根·克洛普赞扬了利物浦的态度，在安菲尔德的进球大战中，他们不得不“逼抢”西汉姆。

榜首的红军在开场不久就通过维纳尔杜姆的头球取得领先，但伊萨·迪奥普在仅仅174秒后就扳平比分后。

替补上场的巴勃罗·福纳尔斯在下半场为西汉姆反超比分。然而，穆罕默德·萨拉赫的射门从法比安斯基双腿间穿过，帮助主队扳平了比分。随后，马内在第81分钟打进制胜球。

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“我真的很喜欢我们的开始。我们打进了一个精彩的第一球，但是我们在二点球的控制并不好。”克洛普告诉天空体育：“我们在这种情况下很挣扎，这给了西汉姆很好的感觉。”

“他们可以从球门球上赢得第二落点，这对我们来说很难。我们在上半场失去了一些耐心，在进攻端你可以看到这一点。”

“他们打进了第二个球，我必须回顾这是怎么发生的。”

“在那之后，我们不得不保持冷静，做正确的事情，我认为我们进的所有球都有点奇怪——我们进的最好的球不算数！这正是我们想要踢的那种足球，但最后显然萨迪奥有点越位。但是你必须要挤出状态，这就是我们为三分所做的。它太特别了。”

克洛普对球队在1-2落后的情况下如何应对逆境感到高兴，这让他们团结起来并取得了创纪录的18连胜。

这一数字与瓜迪奥拉的曼城在2017年的成就相当，而红军现在距离30年来首次夺得联赛冠军只有四场胜利。

克洛普说：“今晚的定位球让我们重新找回了激情，因为我们好些定位球，一个接一个。你需要有不同的方式。”

“有很多事情我们可以做得更好，但要踢这么多的比赛，你不可能一直都很出色。我们只是尽力充分利用我们所拥有的。”

“我对我们表现出的态度很满意。安迪·罗伯逊和特伦特·亚历山大-阿诺德的传中有点难，但我们有很棒的局面，所以一切都好。”