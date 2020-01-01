逆境中取分 扎卡相信阿森纳已经展示出个性

枪手在以10人应战且两度落后的情况下在斯坦福桥取得宝贵的一分。

格拉尼特·扎卡相信阿森纳已经让那些认为俱乐部缺乏个性的人闭嘴了，他们在周二与切尔西的比赛中取得了令人印象深刻的2-2平局。

枪手在第26分钟时减少到10人，因为大卫·路易斯对塔米·亚伯拉罕犯规而被出示红牌，这也导致了若日尼奥的进球，使得蓝军领先。

尽管在人数上处于劣势，但米克尔·阿特塔的球队表现出了极大的勇气，加布里埃尔·马蒂内利在第63分钟扳平了比分。

塞萨尔·阿兹皮里奎塔在第84分钟再次帮助切尔西领先，但几分钟后贝莱林扳平了比分，枪手获得了令人难忘的一分。

在这场平局中，阿尔特塔的球队跃升到了英超联赛的第十位，而扎卡则用他们的表现方式发出了明确的信号。

“我们在红牌后踢得很好。虽然很难，但我们展现了出色的团队精神。”

“我们在半场的时候就说过我们可以做到，而且我们还扳平了两次，所以我为这支球队感到非常骄傲。”

“这场比赛之后，没有人会再谈论我们。我们展现了出色的品格。很多人说我们队中没有个性，所以在这场比赛之后，我们表现出了个性。”

在被传有可能离开后，扎卡看起来会留在酋长球场，他在路易斯被罚下后顶替巴西人担任中卫。

虽然很乐意帮助球队走出困境，但瑞士国脚承认这个位置并不是他希望自己能经常得到的。

“我希望中后卫不是我的新位置，但教练知道我可以在那里踢球。”扎卡说：“我试着帮助球队，今天我周围的人让我轻松了许多。”

阿森纳已经在过去的三场比赛中都取得平局，虽然阿尔特塔非常渴望胜利，但他可以从球队挽回一分的渴望中得到一些鼓舞。

“时间会证明这是否是一个跳板，但至少我看到了一个反应。”他告诉BT体育：“我要求球员们永不放弃，我们必须保持每场比赛都展现出的精神状态。我为他们的反应感到骄傲。”

“他们挺身而出——如果队友犯错，他们必须挺身而出。最后这是很好的一个积分。”