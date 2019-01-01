逃避虽然可耻但是有用 莫拉塔不堪重负欲逃离蓝军

西甲球队塞维利亚相信莫拉塔希望离开切尔西，并且与球员经纪人进行了会面。

塞维利亚正在加紧尝试在一月转会窗口从切尔西签下莫拉塔。

球员的经纪人胡安马·洛佩斯本周一在塞维利亚与俱乐部的足球总监华金·卡帕罗斯进行了会谈。

西班牙俱乐部相信莫拉塔本人希望转会成功，塞维利亚主教练巴勃罗·马钦在刚刚将前锋路易斯·穆里尔租借到到佛罗伦萨，他现在希望引进这名西班牙国脚。

这位西班牙前锋本赛季经历了一场信心危机——在上周六足总杯前的23场比赛中，他只进了7球。

莫拉塔缺乏稳定的进球招致了很多批评，球员时代为切尔西打入70球的传奇吉安弗兰科·佐拉告诉西班牙人要更好地应对压力。

佐拉被问到他是否会同情压力山大的莫拉塔，他回答说:“不会。这应该是一件激励人心的事情。你是在为切尔西效力。尽管我对其他俱乐部充满敬意，但恕我直言，你不是在为南安普顿或布莱顿效力。”

“人们对切尔西的9号球员期望很高。这很正常，阿尔瓦罗必须适应。”

“如果他去了另一家豪门，情况还是一样。你无法逃避责任。这是你工作的一部分，你越能处理好这些情况，你就会变得越好。”

“我知道他觉得自己进球不够，他觉得自己有很多责任。他必须学会把一切都抛在脑后，因为这些只是他在球场上的负担，对他的表现毫无帮助。”

据了解，莫拉塔渴望回到西甲，但成为塞维利亚的主力并不容易。

他们的前锋本·耶德尔和安德烈·席尔瓦本赛季到目前为止在联赛中各进8球。

塞维利亚在上周六冬歇期结束后的第一场比赛中以1比1战平马德里竞技。

目前塞维利亚在西甲排名第三，落后榜首的巴塞罗那7分。