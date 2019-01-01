逃离梅西 真正的库蒂尼奥将在拜仁重新发光

巴西人在巴萨度过了一段令人沮丧的时光，但在租借加盟德甲冠军球队后，他将可以自由地表现自己。

库蒂尼奥从巴塞罗那租借到拜仁慕尼黑的转会还没有最终敲定，但他的对手们已经称赞他为“德甲最出色的球员”。

这位美洲杯冠军已经习惯了在巴西国内的那种欢呼，他在安菲尔德的时候是利物浦的英雄，但是在他在加泰罗尼亚的一个半赛季里，他从来没有感受到过同样的爱。

库蒂尼奥于2018年1月以1.2亿欧元(1.05亿英镑/ 1.36亿美元)的首笔签约成为巴塞罗那队的创纪录签约。原本打算这位巴西人会成为伊涅斯塔在诺坎普的接班人，在这支富有创造力的球队将为梅西和苏亚雷斯创造机会，而他在俱乐部的头几个月里也能偶尔地做到这一点。

巴尔韦德在4-2-2-2阵型中将他安排在边路，而登贝莱则经常在另一边路以支援梅西和苏亚雷斯。由于有两名攻击型球员在中场，库蒂尼奥经常被迫在边路活动，而不是用他更犀利的脚发内切，而这是他在利物浦的一个标志。

他最大的成功来自4-3-3阵型，甚至在巴萨2017-18赛季倒数第二场比赛中，梅西休息时上演帽子戏法。一周后，阿根廷人再次l轮休，库蒂尼奥在对阵皇家社会的比赛中攻进了唯一的进球，他带球突破了中场，然后用漂亮的右脚将球踢入死角。

伊涅斯塔去年夏天离开后，巴尔维尔德保留了4-3-3阵型，但库蒂尼奥最初的位置被放得更靠后。

梅西与苏亚雷斯、等呗一起成为锋线三人组。当库蒂尼奥最终在左翼首发时，他的状态有所改善，在对阵塞维利亚和皇家马德里的比赛中都有进球。梅西在看台上观看了著名的5比1大胜皇马，苏亚雷斯在球队的精彩表现中上演帽子戏法。

然而，这些表现并不足以让巴尔维尔德在每场比赛中将其首发出场，同样也不足以让巴塞罗那的球迷对他们这笔创纪录的签约期待更多。当库蒂尼奥在对阵巴列卡诺的比赛中受到嘘声时，俱乐部队长皮克站出来为他辩护。

皮克说：“我们必须接受球迷的反应，但我们必须从内部给予他支持，库蒂尼奥这个赛季表现不错。显然，他的转会费非常高，这意味着人们对他的表现水平有更高的期望。就是这样。”

在欧冠对阵曼联的比赛中进球后，巴西人用手指捂住了耳朵，后来他说:“我一直是一个尊重所有人的人。事实上，这次(庆祝活动)是为了让人们看到，为了专注于一场比赛或我的工作，我必须屏蔽一些声音，这样才不会影响到我。”

库蒂尼奥在2018-19赛季仅有5粒联赛进球，在诺坎普周围的许多人看来，这是一个昂贵的失败，在他被租借到拜仁慕尼黑后，球迷们很高兴看到他被踢出了名单。

他被租借到安联球场，拜仁有1.2亿欧元的买断条款。他受到的欢迎要积极得多，就连多特蒙德队的朱利安•勃兰特也感到有必要庆祝他的到来。

“库蒂尼奥是个很棒的球员，我是他的超级粉丝。他在利物浦表现出色，我认为他在巴塞罗那也踢得很好，尽管他在过去处于显微镜之下。”

“他对德甲来说是一个真正的福音。我很高兴这样的球员决定转会德甲。”

租借到柏林赫塔的中场球员马尔科·格鲁季奇也有同感，他在利物浦的时候就认识库蒂尼奥。格鲁季奇对这位27岁的球员更加敬畏，他认为后者现在是德甲最好的球员，甚至超过了罗伊斯和莱万多夫斯基。

他说：“现在有机会看到库蒂尼奥上场对整个德甲来说都是一件大事。”

“他是一个特别的、令人兴奋的球员，他做着疯狂的事情，他的武器库里有令人难以置信的技巧。我喜欢和他在利物浦的每一次训练，他将是德甲最强球员。”

库蒂尼奥将能够在他喜欢的拜仁取得更大的成功，他将接替传奇球员里贝里，后者也以强悍的内切作为代名词。主教练科瓦奇在拜仁使用了4-2-3-1和4-3-3阵型，这意味着他有很多选择来使用这位多才多艺的新球员。

巴西人可能是左路，中场，甚至是10号位置的一个选择，J罗在拜仁租借期间经常给人留下深刻印象。无论在哪个位置踢球，库蒂尼奥都将发挥自己的作用，他的新队友们都希望他能凭借自己出色的能力给球队带来立竿见影的效果。

莱万多夫斯基说:“我认为他不需要那么长时间来适应我们的体系和理念，我认为他是那种没有任何困难就可以适应球队的球员。他是一个顶尖的球员，这样的球员可能会决定你能否赢得比赛。”

如果库蒂尼奥留在巴塞罗那，他本可以继续赢得奖杯，但现在，脱离梅西的阴影，他也可以获得奖牌，同时也表明他仍然是世界上最好的球员之一。