适应英超不容易 意大利超新星理解主帅雪藏决定

今年夏天，埃弗顿花费3000万欧元，从尤文将基恩带回古迪逊公园。不过赛季开始至今，这名小将只获得过一次首发机会，但那场比赛，席尔瓦的球队0-2被升班马谢菲联击败。并且在11次为埃弗顿出场的比赛当中，基恩仍就没能等到一粒进球。不过席尔瓦对此并不感到担忧。

席尔瓦告诉《利物浦回声报》：“我知道大家对他的期待。”

“我知道我们花费了多少钱，也知道当一位球员是从超级豪门转会而来的，你总会始终期待着他上场比赛。但让我们看看关于一位19岁的外籍球员来到英超会发生多少状况，我很想知道。”

“你们一直在讨论的是一位年轻球员，但也是一个超棒的家伙。他知道他要在这里努力工作去赢得机会，上场比赛，这就是他所热爱的东西。”

“我们不存在压力，我也没有压力。忘记转会费吧，忘记他们从哪家俱乐部转会而来，忘记这一切吧。这就是足球，他们必须融入，这也是基恩正在做的。努力工作，在训练和比赛中展示出你的能力，但（使用基恩的）压力，不存在的。”

上赛季，基恩为尤文打入7粒进球，并且首次入选国家队成年队后，就在3次出场中收获了2粒进球，已经成为足坛近年来炙手可热的一颗希望之星。

“看看基恩在国家队的比赛，他经常出任右边锋，很多次都是在右边锋的位置上。”

“这名球员上赛季为尤文首发的好像是7场比赛中，有些时候也打前锋，有些时候打边锋。当他替补上场的时候，他很多时候都是作为一名边锋。”

“他两个位置都可以打，这取决于他适应英超体系和英格兰足球体系的情况，因为这里的节奏太快了，我们时常都在上上下下，他必须要适应。”

“现在他更多的是在右边锋的位置上，当他去国家队，他也是打右边锋。但他可以打前锋。我可以告诉你，在今天（周五早上）的训练课上，他两个位置都练了。”

当地时间周日晚间，埃弗顿将坐镇主场，迎接热刺的挑战。他们目前仅排在积分榜第16位，距离降级区只有2分。