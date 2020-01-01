退役还是继续？基耶利尼：我会在下赛季结束后决定未来

这名后卫表示，尽管在本赛季早些时候遭受了ACL撕裂的痛苦，他希望继续自己的职业生涯。

尤文图斯球星基耶利尼表示，他计划在下赛季结束后重新评估自己的未来，他希望能够继续自己的职业生涯。

这名35岁的球员自2005年以来一直效力于尤文图斯，为俱乐部在各项赛事中出场了509次。

在效力斑马军团期间，基耶利尼曾赢得了8次意甲冠军和4次意大利杯冠军。

其他球队

基耶利尼在8月份遭遇了前十字韧带撕裂，几乎缺席了尤文图斯的全部比赛。

然而，在新型冠状病毒爆发之前刚刚恢复健康的基耶利表示，他相信自己的职业生涯还有时间。

“明年我会看看我的感觉如何。我还会再踢一年，到时候再说吧。”

“在那之后我还可以再踢一年，我想继续踢球，因为这是我的生活。至于之后，我更喜欢担任管理者角色，而不是成为教练。不过这就是生活，你永远也不会知道未来具体会如何。”

在谈到管理者角色时，基耶利尼承认，在他离开比赛的那段时间里，他看了关于瓜迪奥拉和曼城的系列纪录片。

基耶利尼表示自己看到了瓜迪奥拉所做的伟大工作，他表达自己对西班牙主帅的钦佩。

“我觉得他和其他人有些不同，我看了曼城纪录片的前两集，在里面他和球员们交谈，你可以看到他的魅力和精神力量，这让他与众不同。”

“对于一个足球爱好者来说，看两集曼城纪录片就足以让他明白心灵的伟大。我没有足够的运气遇到他，但我认为他拥有别人没有的东西。”

基耶利尼自2018年以来一直担任尤文图斯的队长，在门将吉安路易吉·布冯转会巴黎圣日耳曼之后，他就接过了球队的队长袖标。

尽管布冯在去年夏天回到了尤文图斯，但这位后卫依旧是斑马军团的队长，他表示以及很高兴在职业生涯后期拿到了这一荣誉。

“一方面，当队长比当一个普通球员更累人，因为那样你的压力会更小。”