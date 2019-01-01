退役吐真言 埃弗拉：我不明白三德子为何背叛我

这位前红魔公开了他神秘的离开老特拉福德的原因，声称他被俱乐部高层“背叛”了。

前曼联左后卫帕特里斯·埃弗拉公开了他离开俱乐部的痛苦经历，指责CEO艾德·伍德沃德“食言”。

这位38岁的球员在周一宣布退役，他在老特拉福德度过了8个赛季，但在2014年与红魔完成了一年的续约的仅仅几周后，就以一种奇怪的方式加盟了尤文图斯。

因为家庭原因想要转会的埃弗拉把责任完全推给了伍德沃德，因为后者违背了不激活延长合同的承诺。

在接受天空体育采访时，他说：“我生日那天在迪拜吃晚饭，收到了我经纪人的一条短信。他让我去一个安静的地方，并给我发了一条消息，说曼联很高兴与我续约一年。我疯了，我真的很失望。”

我给埃德打电话，在电话里骂他，甚至威胁他。他说我不能那样和足球总监说话，他会处罚我。

“有些人不明白艾德为什么这么做，但我能理解。在所有的高级球员中，我是他唯一想留下的——甚至大卫·莫耶斯在被解雇前也说过这句话。他们对费迪南德和维迪奇说，我们不再需要你了，但是在更衣室里你需要一个带头人物。我理解埃德，但我不明白他为什么要背叛我。他应该打电话给我解释的。”

埃弗拉承认他的未来可能会有很大的不同，如果伍德沃德没有这么做的话。

“如果没有发生这些，我们很难知道事情的走向会是如何，”他说。“我不得不我的妻子协商——她生气的时候我叫她罗伊·基恩。当我们和尤文图斯一起进入欧冠决赛时，她说她已经告诉过我了，但是即使是和尤文一起赢得三个欧冠冠军，也不会有为曼联踢球的那种满足感。”

埃弗拉有着传奇的职业生涯，从意大利的蒙扎开始，然后在尼斯、摩纳哥、曼联、尤文、马赛以及西汉姆联都经历了了不起的职业生涯。

他在老特拉福德赢得了5个英超冠军，外加2007-08赛季的冠军联赛——弗格森爵士的球队在莫斯科的点球大战中战胜了切尔西。