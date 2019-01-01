退役之前回忆生涯 切赫：温格的阿森纳太温和

即将退役的切赫表示，阿森纳可以变得更难对付一些，不过压力对俱乐部来收不是问题。

在标志性主教练温格执教的时候，阿森纳以独特的足球哲学而著称，不过，他们也因为中场软弱和进攻乏力而备受批评，特别在温格执教的末期，这种批评声越来越大。在埃梅里接手阿森纳后，他带领俱乐部走上了不同的发展道路，并在自己执教的首个赛季率领枪手闯入欧联决赛。

切赫认为，埃梅里会让阿森纳变得更有侵略性，在接受《标准晚报》采访时他表示：“虽然听起来很怪，但我觉得在阿森纳没有足够的压力。”

“温格是真正的绅士。他有多讨厌输球，就有多绅士。输了就赢回来，输了就赢回来，他会一直坚持下去，这是我之前从没经历过的。”

“在切尔西，每次平局之后，更衣室中的气氛都像是在葬礼上一样。那太糟了。就算是主场与强队踢平，大家也会觉得‘天啊，我们的主场都没有赢’。压力来自四面八方，球员，教练，从我在那里开始，每场比赛就都伴随着压力。”

不过在表明阿森纳的气氛可以更紧张后，切赫也表示压力对俱乐部并不是问题。他认为，这次闯入欧联决赛就是最好的证明。

37岁的切赫即将退役，他非常自信阿森纳能够在这场比赛中能够达成目标。他补充道：“我觉得，当阿森纳需要赢的时候，我们就会赢。”

“2015年雅典的欧冠小组赛中，我们需要2-0获胜才能出现，最后我们3-0获胜了；不管在哪里，我们都会赢，因为背后的力量告诉我们必须获胜。压力是我们前进的动力。”

“我完全不同意有压力就会输的说法。不是这样，我觉得当我们没有足够压力的时候，我们才会丢分。所以，当我们和埃弗顿比赛的时候，我们输了，和狼队踢比赛的时候也是一样的情况。”

“之前我们总会自我安慰‘这不是大事’，我觉得我们要给到每个人更大的压力，这样我们才会考虑更多。”

“我们在前往那不勒斯比赛时，所有人都觉得‘你们没戏了，这是他们的主场，他们肯定会赢’，但最后我们2-0获胜了，为什么？如果有压力，你可能会表现失常，但我们没有，因为压力太大了。所以这就是例子。”